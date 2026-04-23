هل قتل التنمّر إلكتروني نجم “Storage Wars” داريل شيتس؟

دبي - فريق التحرير: تجري السلطات تحقيقات لمعرفة ما إذا كان التنمّر الإلكتروني قد لعب دورًا في وفاة داريل شيتس، وذلك بعد ظهور تفاصيل جديدة تثير تساؤلات مقلقة. ويرى ريني نيزودا، نجم برنامج Storage Wars، أن المضايقات المتواصلة عبر الإنترنت والتنمر الإلكتروني ربما كانا سببًا وراء الانتحار المأساوي لزميله القديم داريل شيتس.

وقال نيزودا في فيديو نشره عبر “إنستغرام” بعد إعلان خبر وفاة “شيتس” يوم الأربعاء عن عمر ٦٧ عامًا: “كان هناك شخص يلاحقه ويعذبه مؤخرًا بشكل كبير ويتنمر عليه إلكترونيًا”. وأضاف: “داريل كان ينشر كثيرًا عن الشخص الذي كان يتنمر عليه ويضايقه، وآمل حقًا أن تتابع السلطات هذا الشخص وألا يمر الأمر دون محاسبة”.

وأكد الرقيب كايل ريدغواي من شرطة مدينة ليك هافاسو في ولاية أريزونا لموقع Page Six أن هذه المزاعم المتعلقة بالتنمر الإلكتروني أصبحت رسميًا جزءًا من التحقيق الجاري.

استغل “نيزودا” منصته لتوجيه رسالة مباشرة للجمهور، مشيرًا إلى أن شخصيات برامج الواقع لا تعكس دائمًا الحقيقة. وقال: “يا جماعة، مجرد أنكم تشاهدوننا على التلفزيون لا يعني أنكم تعرفوننا… ولا يعني أنكم تعرفون حقيقتنا”.

كما أدان التنمر الإلكتروني بشدة مضيفًا: “لا شيء يمنح أي شخص الحق في التنمر. وإذا كنتم تعرفون شخصًا يفعل ذلك، أخبروه أنه بحاجة لأن يكون إنسانًا أفضل”. ووجه تحذيرًا واضحًا: “لا تعرفون أبدًا ما الذي يمر به الآخرون أو إلى أي مدى قد تدفعونهم”.

وأوضح نيزودا أن المنافسة التي كانت تظهر بينهما على الشاشة كانت في جزء كبير منها جزءًا من طبيعة البرنامج، قائلاً: “أعلم أن الكثيرين يعتقدون أننا كنا نكره بعضنا بسبب المنافسة الكبيرة في البرنامج، لكن كانت لنا لحظاتنا، وهذا لأننا كنا متنافسين بطبعنا”.

وبحسب السلطات، توفي “شيتس” نتيجة إصابة بطلق ناري يُعتقد أنه أطلقه على نفسه. وتم العثور على جثته في مقر إقامته، فيما تتولى وحدة التحقيقات الجنائية متابعة القضية، بينما يواصل مكتب الطب الشرعي في مقاطعة موهافي مراجعة التفاصيل.

ويُعرف داريل شيتس بلقب “المقامر” بسبب أسلوبه في المزايدة عالية المخاطر، وكان أحد أبرز نجوم برنامج Storage Wars، حيث ظهر في ١٦٣ حلقة بين عامي ٢٠١٠و٢٠٢٣. وبعد مسيرته التلفزيونية، تقاعد في ولاية أريزونا حيث كان يدير متجرًا للتحف حتى وفاته.