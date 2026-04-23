بسمة بوسيل بإطلالة مونوكرومية عصرية – صورة

فاجأت النجمة بسمة بوسيل جمهورها بنشر فيديو يشير الى تحضيرها لمشروع غنائي جديد باللغة الفرنسية، وظهرت بكامل أناقتها من داخل الاستوديو، وهو ما أثار فضول متابعيها حول محتوى الأغنية الجديدة.

ولفتت الفنانة المغربية الانظار بأسلوبها الأنيق وبقدرتها على مجاراة أحدث صيحات الموضة، وتألقت بملابس كاجوال عصرية باللون الأسود، تعكس شخصيتها الجريئة، عبارة عن سترة بتصميم مميز بأكمام طويلة مفتوحة مع حركة مميزة عند الأكتاف، ونسّقت معها شورت أسود قصيراً، مقروناً ببرمودا ضيّق من قماش الدانتيل المخرّم بأطراف غير متساوية.

وأكملت بوسيل إطلالتها المونوكرومية العصرية المميزة بجوارب طويلة شفّافة تصل الى حدود الركبة، في حركة شبابية لافتة مع “صابو” بكعب عالٍ، وتزيّنت بإكسسوارات رقيقة أضافت المزيد من الأنوثة الى طلّتها النهائية.

ومن الناحية الجمالية، تركت بسمة بوسيل شعرها القصير ينسدل على طبيعته مع غرة جانبية، وطبّقت مكياجاً ناعماً يرتكز على الألوان الترابية والبرونزية المتناسقة مع لون بشرتها، مع أحمر شفاه باللون الأحمر اللامع الخفيف.

الجمهور يتفاعل مع الأغنية

ولم تكشف الفنانة المغربية أي تفاصيل إضافية تتعلق بالأغنية الفرنسية أو موعد طرحها، إلا أن الجمهور تفاعل معها بشكل واسع، وتغزّلوا بجمالها وعبّروا عن حماستهم للاستماع الى عملها الغنائي الجديد، متمنين لها النجاح في خطواتها الفنية.

