تكنولوجيا: شركة AOC تؤكد أسعار شاشتها المنحنية الجديدة والمخصصة للألعاب بمواصفات عالمية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت AOC رسمياً تفاصيل الأسعار ومواعيد التوفر العالمية لشاشتها المنحنية الجديدة والمخصصة للألعاب بحجم 34 بوصة والتي تحمل اسم Agon Pro AGP346UCSD لتواصل بذلك سلسلة إطلاقاتها القوية في الفترة الأخيرة. وتأتي هذه الخطوة بعد أن كشفت AOC عن نفس الشاشة في السوق الصيني خلال الشهر الماضي لتبدأ الآن في توسيع نطاق توفرها لجمهور اللاعبين حول العالم. وتتميز هذه الشاشة المتطورة باعتمادها على أحدث تقنيات العرض من الجيل الخامس لتوفر تجربة بصرية استثنائية مع توافق تام مع تقنيات إنفيديا لضمان سلاسة الأداء وخلو الألعاب من أي تقطيع أو تشوه بصري.

وتعتمد الشاشة الجديدة على لوحات الجيل الخامس من تقنية Penta Tandem OLED المقدمة من سامسونج مما يضمن تقديم وضوح فائق للنصوص ودرجات لون أسود أعمق بكثير مقارنة بالشاشات الأقدم في نفس الفئة. وتحافظ الشاشة على تصميمها المنحني بانحناء يبلغ 1800R مع كثافة بكسلات تصل إلى 109 بكسلات لكل بوصة بفضل دقة العرض الواسعة التي تبلغ 3440 × 1440 بكسل. ورغم أن السطوع الأساسي يبلغ 300 شمعة مع تغطية لونية ممتازة ودقة ألوان عالية، إلا أن الشاشة حاصلة على شهادات متطورة تسمح لها بالوصول إلى ذروة سطوع مذهلة تبلغ 1300 شمعة عند تفعيل وضع المدى الديناميكي العالي لتجربة إضاءة وتباين أكثر واقعية.

بالنسبة لأداء الاستثنائي في الألعاب تقدم الشاشة معدل تحديث فائق السرعة يبلغ 360 هرتزاً مع وقت استجابة لا يتجاوز 0.03 مللي ثانية لضمان استجابة لحظية في الألعاب التنافسية السريعة. وتكتمل هذه المنظومة الجبارة بتشكيلة منافذ متطورة تشمل منفذين من نوع HDMI 2.1 وموزع USP بالإضافة إلى منفذ DisplayPort 2.1 الذي يدعم عرض النطاق الترددي الهائل بسرعة 80 جيجابت في الثانية لنقل البيانات بأقصى كفاءة. وتأمل الشركة في إطلاق هذه الشاشة الرائدة في الأسواق الأوروبية خلال الفترة الممتدة بين شهري يوليو وسبتمبر من العام الجاري 2026 بسعر تجزئة يبلغ 899 يورو وهو ما يعادل حوالي 1056 دولاراً أمريكياً شاملاً الضرائب المقررة.