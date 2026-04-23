تكنولوجيا: نسخة ChatGPT Images 2.0 تضيف قدرات تفكير متقدمة لتوليد الصور

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت OpenAI الجيل الجديد من أداة توليد الصور ChatGPT Images 2.0، والتي تأتي بقدرات تفكير محسّنة تتيح إنشاء محتوى بصري أكثر دقة.

وتصل هذه النسخة بعد عام واحد من إصدار 1.0، مع تركيز على توفير أتمتة متكاملة للمهام البصرية من البداية إلى النهاية.

وتدعم الأداة الجديدة القدرة على البحث وجمع المعلومات من الويب، ثم تحويلها إلى صور تفصيلية بمستوى إنتاجي، ما يجعلها مناسبة لإنشاء محتوى احترافي مباشرة دون الحاجة إلى خطوات إضافية.

كما تستهدف OpenAI جعل Images 2.0 بديلًا لتطبيقات تعديل الصور التقليدية، إذ تتيح إزالة الخلفيات، وتغيير نسب الأبعاد، وإخراج ما يصل إلى ثماني صور في وقت واحد بدقة تصل إلى 2K.

وتتفوق النسخة الجديدة أيضًا في إنشاء المخططات المعلوماتية والرسوم التوضيحية بدقة أعلى، مع دعم أفضل للغات متعددة. كذلك تحسنت قدرة الأداة على فهم التعليمات النصية والالتزام بالتفاصيل المطلوبة في النتائج النهائية.

وتتوفر نسخة ChatGPT Images 2.0 لجميع مستخدمي ChatGPT، بينما يقتصر وضع Images with thinking على مشتركي خطط Plus وPro وBusiness وEnterprise.

