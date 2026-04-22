تكنولوجيا: شركة جي إم كي تطلق حاسوبها الصغير NucBox G11 بمعالج استثنائي وسعر اقتصادي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت GMK حاسوبها الشخصي الصغير والجديد كلياً NucBox G11 في الأسواق العالمية ليقدم خياراً اقتصادياً ممتازاً للمستخدمين. ويأتي هذا الإصدار الأساسي بسعر تنافسي ومغري للغاية خاصة مع التخفيضات الحالية الخاصة بالإطلاق وتوفر أكواد خصم إضافية لتقليل التكلفة. ويبرز هذا الجهاز من خلال اعتماده على معالج Ryzen Embedded R2514 الاستثنائي من تشكيلة AMD بيكاسو، ورغم أنه يعتبر من المعالجات الأقدم نسبياً إلا أنه يضم أربعة أنوية من معمارية Zen+ ووحدة معالجة رسوميات مدمجة من نوع Radeon Vega 8 لضمان أداء مستقر. ويتطابق هذا المعالج في مواصفاته الأساسية مع معالج Ryzen 5 3500U الشهير، ولكنه مصمم خصيصاً للأنظمة الصناعية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في الروبوتات ليتحمل ضغط العمل المستمر بكفاءة.

وبالنسبة لسعة التخزين والذاكرة يقدم هذا الحاسوب الصغير قدرات استثنائية تجعله مثالياً لإنشاء نظام تخزين شبكي متكامل بفضل المعالج الموفر للطاقة، حيث يحتوي على منفذين متطورين لمحركات أقراص M.2 يمكن لكل منهما استيعاب مساحة تخزين ضخمة تصل إلى 8 تيرابايت لتصل المساحة الإجمالية المدعومة إلى 16 تيرابايت لتخزين كافة الملفات والبيانات بسهولة. وإلى جانب ذلك يضم النظام منفذين لتركيب ذاكرة عشوائية تصل سعتها القصوى إلى 32 جيجابايت لضمان تشغيل التطبيقات المتعددة بسلاسة تامة. ولتوفير أقصى درجات المرونة في التوصيل يأتي الجهاز المدمج مزوداً بتشكيلة واسعة من المنافذ تشمل عدة منافذ USP ومنفذي HDMI لعرض الشاشة ومنفذي شبكات سلكية فائقة السرعة، بالإضافة إلى دعمه لتقنيات الاتصال اللاسلكي الحديثة مثل واي فاي 6E وبلوتوث 5.2 لضمان استقرار وسرعة الاتصال في جميع الأوقات.

وفيما يتعلق بالخيارات الشرائية والأسعار المتاحة، توفر الشركة هذا الحاسوب المدمج بتكوينات مختلفة تناسب ميزانيات واحتياجات المستخدمين المتنوعة. ويأتي الإصدار الأساسي المجرد من الذاكرة ومساحة التخزين بسعر يبلغ 170 دولاراً أمريكياً، والذي يمكن تخفيضه ليصل إلى حوالي 158 دولاراً عند استخدام كود الخصم المخصص. أما بالنسبة للمستخدمين الباحثين عن جهاز جاهز للعمل مباشرة، فتقدم الشركة خياراً يضم ذاكرة عشوائية بسعة 16 جيجابايت ومساحة تخزين تبلغ 256 جيجابايت بسعر ينخفض إلى حوالي 268 دولاراً بعد الخصم. وتوفر جي إم كي أيضاً تكويناً ثالثاً أعلى يضم نفس سعة الذاكرة العشوائية ولكن مع مضاعفة مساحة التخزين لتصل إلى 512 جيجابايت، ويتوفر هذا الخيار المتميز بسعر يبلغ حوالي 288 دولاراً أمريكياً مع استخدام كود الخصم الخاص، مما يجعله صفقة رابحة للمستخدمين الباحثين عن الأداء العالي والتصميم المدمج بتكلفة معقولة.