تكنولوجيا: معالج Snapdragon 8 Elite Gen 6 قد يُصنّع لدى سامسونج في مفاجأة كبيرة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - زار الرئيس التنفيذي لشركة كوالكوم كريستيانو آمون كوريا مؤخرًا، حيث عقد اجتماعات مع مسؤولي سامسونج لمناقشة تصنيع الشرائح بتقنية 2 نانومتر. وتشير التقارير إلى وجود احتمال أن تتجه كوالكوم إلى سامسونج لتصنيع معالجات Snapdragon 8 Elite Gen 6 القادمة.

وكان آمون قد كشف خلال معرض CES في يناير أن كوالكوم تجري محادثات مع سامسونج بهذا الشأن، ويبدو أن هذه المناقشات لا تزال مستمرة حتى الآن.

وفي حال التوصل إلى اتفاق واختيار سامسونج لتصنيع الجيل الجديد من معالجات Snapdragon الرائدة، فسيُعد ذلك عودة إلى الشركة الكورية للمرة الأولى منذ عام 2022، عندما قررت كوالكوم التحول إلى TSMC.

وفي الوقت نفسه، استعادت سامسونج ثقة كوالكوم بعد معالجة مشكلات الإنتاج المزمنة وارتفاع الحرارة التي دفعت الأخيرة سابقًا للاعتماد على TSMC. كما قد يكون لارتفاع أسعار TSMC مؤخرًا دور في إعادة فتح الباب أمام سامسونج للحصول على هذا العقد.

المصدر