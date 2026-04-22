تكنولوجيا: هاتف iPhone 18 قد يأتي بتخفيضات ملحوظة في التكلفة وفق تسريب جديد

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تشير تسريبات حديثة إلى أن شركة أبل قد تؤجل إطلاق النسخة الأساسية من iPhone 18 عن موعدها المعتاد في سبتمبر، لتطرحها بدلًا من ذلك في الربيع القادم بالتزامن مع iPhone 18e.

وفي المقابل، من المتوقع أن تكشف أبل خلال حدثها السنوي في سبتمبر عن iPhone 18 Pro وiPhone 18 Pro Max، إلى جانب هاتفها القابل للطي الذي قد يُطلق عليه iPhone Fold أو ربما iPhone Ultra.

وفي تطور جديد، زعم مُسرّب صيني أن iPhone 18 لن يقتصر فقط على تغيير موعد الإطلاق، بل سيأتي أيضًا بمواصفات أقرب إلى فئة الهواتف الاقتصادية من المتوقع. ويُرجّح أن يأتي هذا التوجه نتيجة ارتفاع تكاليف شرائح المعالجة بشكل ملحوظ.

وبحسب التسريب نفسه، تعتزم أبل تقليل التكاليف عبر استخدام عملية تصنيع أقل تطورًا للمعالج، إلى جانب تقليص مواصفات الشريحة، وربما تخفيض أداء أو سعة الذاكرة. ونتيجة لذلك، قد يصبح الطراز الأساسي أقرب في مواصفاته إلى iPhone 18e أكثر من أي وقت مضى.

ومع ذلك، لم يوضح المصدر بدقة أي جيل تتم مقارنة هذه التخفيضات به، سواء كان iPhone 17 أو الإصدارات الاحترافية من iPhone 18. وفي حال كانت المقارنة مع iPhone 17، فقد يجعل ذلك الأخير خيارًا أكثر جاذبية من المتوقع، بشرط صحة هذه التسريبات.

