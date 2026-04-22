تكنولوجيا: تأجيل محتمل: آيفون بعدسة Telephoto بدقة 200 ميجابكسل قد لا يصل قبل 2028

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تتداول الشائعات منذ فترة أن شركة أبل تختبر كاميرا خلفية بدقة 200 ميجابكسل لهواتف آيفون، حيث ظهر أول تسريب لهذا الأمر في مايو من العام الماضي. ومع ذلك، تشير تسريبات حديثة إلى أن أول هاتف آيفون مزود بهذه التقنية قد لا يصل قبل عام 2028.

وفي هذا السياق، أوضح المُسرّب المعروف Digital Chat Station أن أبل تختبر حاليًا عدسة تيليفوتو بيريسكوب بدقة 200 ميجابكسل، لكنها لا تزال في مرحلة التطوير، ما يعني أن طرحها في السوق قد يستغرق عدة سنوات إضافية.

وبالتوازي مع ذلك، أفادت مذكرة استثمارية صادرة عن Morgan Stanley بأن إطلاق آيفون بكاميرا 200 ميجابكسل قبل 2028 يبدو غير مرجح.

ومن المتوقع أن يحمل إصدار عام 2028 اسم iPhone 21، خاصةً مع وجود تقارير تشير إلى أن أبل قد تتجه لاستخدام تسمية iPhone 20 في العام المقبل احتفالًا بالذكرى العشرين لإطلاق الجهاز.

وكان Digital Chat Station قد أشار سابقًا إلى أن أبل تقيّم مستشعرًا بحجم 1/1.12 إنش بدقة 200 ميجابكسل لاستخدامه في هواتف آيفون المستقبلية.

