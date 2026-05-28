ملاك مشروع جويا دورادو في دبي يناشدون الجهات المختصة تسريع تسليم الوحدات بعد تأخر المشروع

ناشد عدد من ملاك ومستثمري مشروع “Joya Dorado” للمطور جرين يارد العقارية بمنطقة أرجان في دبي الجهات المختصة المساعدة في تسريع استكمال وتسليم المشروع، بعد استمرار تأخر التسليم رغم اقتراب نسبة الإنجاز من الاكتمال الكامل.

وأوضح الملاك أن موعد التسليم وفق عقود البيع والشراء كان خلال ديسمبر 2024، إلا أن الوحدات لم يتم تسليمها حتى الآن، ما تسبب في ضغوط مالية ومعنوية على عدد كبير من المستثمرين والعائلات المرتبطة بالمشروع.

وأكد عدد من الملاك أنهم قاموا خلال الفترة الماضية بالتواصل وزيارة الجهات التنظيمية المختصة في دبي أكثر من مرة، من أجل متابعة وضع المشروع والاستفسار عن الإجراءات المتعلقة به، إلا أن حالة القلق لا تزال مستمرة بسبب غياب موعد واضح ونهائي للتسليم.

وأشار المستثمرون إلى أن المشروع يُعتبر شبه مكتمل حاليًا، وأن الجزء المتبقي من الأعمال محدود جدًا، وهو ما يزيد من تساؤلات الملاك حول أسباب استمرار التأخير حتى الآن.

كما أكد الملاك أنهم لا يسعون إلى التصعيد، وإنما يطالبون فقط بحل عملي وعادل يضمن استكمال المشروع وتسليم الوحدات في أسرع وقت ممكن، خاصة بعد سنوات من الانتظار والالتزامات المالية المرتبطة بالعقارات.

وفي ختام مناشدتهم، عبّر المستثمرون عن ثقتهم الكبيرة في حكومة دبي والجهات التنظيمية والقضائية بالإمارة، مؤكدين أملهم في الوصول إلى حل يحفظ حقوق جميع الأطراف ويعكس قوة البيئة الاستثمارية والعقارية في دبي.

