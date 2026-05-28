تراجع أسعار النفط مع ترقب تطور المفاوضات بين أمريكا وإيران

تراجعت أسعار النفط اليوم، بعد ارتفاعها بنحو 4% في الجلسة السابقة، في وقت يترقب فيه المتعاملون مؤشرات أوضح بشأن المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 1.42 دولار، بما يعادل 1.43%، إلى 98.16 دولارًا للبرميل.

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 1.66 دولار، أو 1.77%، إلى 92.23 دولارًا للبرميل.

وفي خطوة قد تعقد محادثات السلام، بعد تقدم أولي أحرزته محادثات الدوحة بين الولايات المتحدة وإيران، نددت طهران بالضربات التي شنتها الولايات المتحدة فجر الثلاثاء، ووصفتها بأنها دليل على "سوء النية وانعدام الثقة"، بينما بدأت في إعادة خدمات الإنترنت بعد واحد من أطول الانقطاعات الشاملة على مستوى البلاد.

ووصف الجيش الأميركي الضربات التي نُفذها ليل الاثنين الثلاثاء، بأنها "دفاعية"، وقال إن أهدافها شملت مواقع لإطلاق الصواريخ وزوارق لزرع الألغام، معتبراً أن الولايات المتحدة تصرفت بـ"ضبط النفس"، في ظل وقف إطلاق النار المستمر منذ أسابيع.