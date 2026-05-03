لقاء حواري في جازان يناقش تحولات الإعلام المعاصر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظم نادي الثقافة والفنون بمحافظة صبيا، بالتعاون مع جمعية أدبي جازان، لقاء حواريا بعنوان «حوار إعلامي معاصر»، ضمن برامجه الثقافية الهادفة إلى مواكبة التحولات في المشهد الإعلامي وتعزيز الوعي المهني لدى المهتمين، وذلك بمقر أدبي جازان.

وتناول اللقاء عددا من المحاور المرتبطة بواقع الإعلام، والتحديات المهنية، وتحولات العمل الصحفي في ظل البيئة الرقمية المتسارعة، إلى جانب مناقشة التوازن بين السبق الإعلامي والمهنية.

وشهد اللقاء حضورا من المهتمين بالشأن الثقافي والإعلامي، وتفاعلا مع الطروحات التي عكست أهمية تطوير أدوات العمل الإعلامي، وتعزيز القيم المهنية في صناعة المحتوى.