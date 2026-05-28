تكنولوجيا: شاومي تكشف عن الأسعار العالمية لثلاث ساعات ذكية جديدة بعمر بطارية يصل إلى 21 يوما

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت شاومي تكلفة أجهزتها القابلة للارتداء الجديدة داخل أوروبا والتي تم الكشف عنها قبل إطلاقها الرسمي حيث سينضم سوار Smart Band 10 Pro وسوار Smart Band 10 Pro NFC إلى ساعة Watch S5 46 mm كجزء من إصدار متزامن وتستضيف شاومي حدث إطلاق عالمي في 28 مايو وتلمح الشركة بنشاط عبر وسائل التواصل الاجتماعي إلى هاتفي Xiaomi 17T و Xiaomi 17T Pro وفي الوقت نفسه أصدرت شاومي بهدوء جهاز بوكو اللوحي الجديد دوليا

وبالإضافة إلى ذلك يتوفر سوار Smart Band 10 Pro وسماعات الرأس اللاسلكية الجديدة بالفعل داخل اليابان وأكدت شاومي بهدوء معلومات الأسعار العالمية لثلاثة إصدارات جديدة من الأجهزة القابلة للارتداء ويعتبر سوار Smart Band 10 الأرخص بين الثلاثة حيث سيصل إلى منطقة اليورو بسعر يبلغ 99.99 يورو مع الاختيار بين الألوان الأسود والفضي والوردي

ومن المقرر أن يتوفر سوار Smart Band 10 Pro بأسواق منطقة اليورو مع قدرات تقنية NFC أيضا على عكس سوار الجيل السابق Smart Band 9 Pro الذي يباع حاليا بمبلغ 89 دولارا ومع ذلك سيكون هذا متوفرا كمتغير مخصص بسعر يبلغ 119.99 يورو وبناء على قوائم شاومي المبكرة ستتلقى منطقة اليورو ثلاثة متغيرات من السوار المطور بألوان الأسود والفضي والأبيض اللؤلؤي وبأبعاد متناسقة تبلغ 46×38 مليمتر تقريبا للهيكل ليوفر راحة مثالية طوال فترة ارتدائه بمختلف الأنشطة الرياضية واليومية

وعلاوة على ذلك ستنضم ساعة Watch S5 46 mm إلى هذين السوارين الذكيين وتعتبر الساعة هي الأغلى بين الثلاثة بسعر يبلغ 219.99 يورو وتتميز بشاشة أكثر سطوعا من كلا متغيري السوار الذكي مع تقديم عمر بطارية يصل إلى 21 يوما وتخطط شركة شاومي لبيع ساعتها الذكية الجديدة بأسواق منطقة اليورو بألوان الأسود والأخضر والرمادي والأزرق