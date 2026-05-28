العيد في الإمارات.. فرحة وطمأنينة وأمان

ابوظبي - سيف اليزيد - هالة الخياط (أبوظبي)

شهدت إمارة أبوظبي، أمس، أجواء احتفالية مميزة مع أول أيام عيد الأضحى المبارك، حيث توافد الأهالي منذ ساعات الصباح إلى مختلف الوجهات الترفيهية والتجارية لقضاء أوقات العيد برفقة العائلة والأصدقاء، في مشهد يعكس حيوية المدينة وتنوع خيارات الترفيه المتاحة أمام أفراد المجتمع.

وسجلت المراكز التجارية حركة نشطة منذ الساعات الأولى، مع تزايد أعداد الزوّار الذين حرصوا على الاستفادة من الفعاليات والعروض الترفيهية والتسويقية التي أعدتها العديد من المراكز احتفاءً بالمناسبة. واستقطبت مناطق المطاعم والمقاهي أعداداً كبيرة من المرتادين الذين اختاروا قضاء جزء من يوم العيد في أجواء اجتماعية مميزة.

كما حظيت مناطق الألعاب المخصصة للأطفال بإقبال لافت، حيث امتلأت مدن الألعاب والمرافق الترفيهية بالأطفال الذين استمتعوا بالأنشطة المتنوعة والألعاب الإلكترونية والحركية. وأسهمت الفعاليات الموجهة للصغار والعروض الترفيهية في تعزيز الأجواء الاحتفالية، وسط تفاعل واسع من العائلات التي وجدت في هذه الوجهات فرصة مناسبة لإدخال البهجة إلى نفوس أبنائها خلال أيام العيد.

وفي الوقت نفسه، استقبلت دور السينما أعداداً متزايدة من الزوّار، خاصة خلال فترات الظهيرة والمساء، بالتزامن مع طرح مجموعة من الأفلام الجديدة التي جذبت مختلف الفئات العمرية، مما أضاف خياراً ترفيهياً آخر ضمن البرامج التي حرصت العائلات على الاستمتاع بها خلال العطلة.

ومع اعتدال الأجواء خلال ساعات المساء، اتجهت أعداد كبيرة من الأسر إلى الشواطئ والحدائق العامة والمتنزهات المفتوحة، التي تحولت إلى وجهات رئيسية للاحتفال بالعيد. وشهدت الشواطئ حركة كثيفة من الزوار الذين استمتعوا بالأجواء البحرية وممارسة الأنشطة الترفيهية والرياضية، فيما فضلت عائلات أخرى التوجه إلى الحدائق للاستمتاع بالمساحات الخضراء وقضاء أوقات ممتعة في الهواء الطلق.

وامتلأت مناطق الجلوس والممرات المخصصة للمشاة بالعائلات والأطفال، بينما استغل كثيرون الإجازة للاجتماع مع الأقارب والأصدقاء في الحدائق والمتنزهات المنتشرة في مختلف مناطق الإمارة. كما ساهمت المرافق الخدمية المتوافرة في هذه المواقع في توفير تجربة مريحة للزوار، مما عزز من جاذبيتها خلال أول أيام العيد.

ورصدت الوجهات الترفيهية المختلفة حركة متواصلة حتى ساعات متأخرة من المساء، مع استمرار تدفق الزوّار للاستمتاع بالفعاليات والأنشطة المتنوعة. وعكست هذه المشاهد حرص أفراد المجتمع على استثمار عطلة عيد الأضحى في الترفيه والتواصل الاجتماعي، وسط أجواء اتسمت بالبهجة والحيوية في مختلف أنحاء الإمارة.

وتتواصل الفعاليات والأنشطة الترفيهية في العديد من الوجهات خلال الأيام المقبلة من عطلة العيد، مع توقعات باستمرار الإقبال على المراكز التجارية والشواطئ والحدائق والمتنزهات، التي تشكل خيارات مفضلة للعائلات لقضاء أوقات ممتعة خلال المناسبة.