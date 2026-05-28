تكنولوجيا: شاومي تطلق هاتف Xiaomi 17T Pro عالميا بمعالج Dimensity 9500 وكاميرات متطورة وبطارية ضخمة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شاومي رسميا سلسلة هواتفها الجديدة Xiaomi 17T بالأسواق الأوروبية وتتضمن السلسلة طرازا جديدا هو الإصدار الرائد Xiaomi 17T Pro ويأتي طراز برو بترقيات ملحوظة ومثيرة للاهتمام تشمل البطارية والكاميرا والمعالج والتصميم حيث قامت شاومي بتحديث شكل وحدة الكاميرا الخلفية لتصبح بتصميم مربع أكثر وتتخلص من الحواف المشطوفة لضمان تقديم أداء مستقر بنسبة 100% لتلبية تطلعات كافة المستخدمين الباحثين عن التميز بمختلف أنحاء العالم

ويشتمل هاتف Xiaomi 17T Pro على إعداد كاميرا خلفية ثلاثية يتكون من مستشعر رئيسي Light Fusion 950 بدقة 50 MP يدعم تقنية OIS وتأتي الكاميرا الرئيسية مصحوبة بعدسة مقربة بدقة 50 MP توفر تقريبا بصريا يبلغ 5x وعدسة ذات زاوية عريضة للغاية بدقة 12 MP وفي المقدمة توجد كاميرا بدقة 32 MP لالتقاط صور السيلفي ومحادثات الفيديو ويعمل الهاتف بمعالج رائد من نوع Dimensity 9500 من شركة ميديا تيك وهو نفس المعالج المستخدم بأحدث هواتف شركتي فيفو وأوبو لتقديم أداء جبار دون استهلاك مساحة كبيرة من الذاكرة العشوائية المدمجة

ويتميز الهاتف ببطارية ضخمة من السيليكون والكربون تبلغ سعتها 7000 mAh وهي أكبر بنسبة 27% مقارنة بالجيل السابق وتدعم الشحن السلكي السريع بقدرة 100 W والشحن اللاسلكي بقدرة 50 W والشحن العكسي بقدرة 22.5 W وتم تجهيز الهاتف بشاشة AMOLED يبلغ مقاسها 6.83 بوصة توفر دقة عرض تبلغ 2772×1280 بكسل مع معدل تحديث يبلغ 144 Hz وذروة سطوع تصل إلى 3500 شمعة مع وجود طبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass 7i لحماية الهاتف من السقوط العرضي والخدوش بأبعاد متناسقة تبلغ 163×75 مليمتر تقريبا

ووعدت شاومي بخمسة تحديثات رئيسية لنظام الأندرويد وست سنوات من تصحيحات الأمان حتى عام 2032 ويتوفر الهاتف بألوان الأزرق الداكن والبنفسجي الداكن والأسود ويبدأ سعر هاتف Xiaomi 17T Pro من 899.90 يورو للطراز الأساسي بسعة 12 جيجابايت ذاكرة عشوائية ومساحة تخزين 256 جيجابايت بينما يبلغ سعر طراز 512 جيجابايت حوالي 999.90 يورو ويصل سعر طراز 1 تيرابايت إلى 1099.99 يورو وتقدم الشركة عروضا تشمل اشتراكات تجريبية بخدمات Google AI Pro و YouTube Premium و Spotify Premium بالتزامن مع إطلاق ساعة Watch S5 46 mm وسوار Smart Band 10 Pro