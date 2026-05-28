تكنولوجيا: سوار ذكي اقتصادي جديد من شركة شاومي ينطلق عالميا بشاشة AMOLED ساطعة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أصبح سوار Smart Band 10 Pro من شاومي متاحا رسميا الآن بالأسواق العالمية وبمنطقة EU يبدأ سعر السوار الذكي الاقتصادي من 79.99 يورو ويتوفر بثلاثة ألوان عادية وإصدار خاص من السيراميك وقدمت شاومي رسميا السوار داخل الصين في 21 مايو من عام 2026 والآن ظهر السوار بأسعار معقولة لأول مرة عالميا وبالطبع يعتبر السعر المبدئي أعلى قليلا مما هو عليه بالسوق الصيني لضمان أداء مستقر بنسبة 100%

ويعتبر سعر الإطلاق هذا أعلى قليلا من تكلفة إصدار Smart Band 9 Pro خلال ظهوره الأول بمنطقة EU حيث بدأ الطراز السابق بسعر يبلغ 69.99 يورو وبالطبع يجلب السوار الأحدث ترقيات ملحوظة مقارنة بسلفه وبينما يظل حجم الشاشة كما هو عند 1.74 بوصة تتميز شاشة AMOLED بالسوار الجديد بذروة سطوع تبلغ 2000 شمعة ارتفاعا من 1200 شمعة وتسلط شاومي الضوء أيضا على أن السوار الجديد يحتوي على حواف أنحف مما يعزز تجربة العرض بشكل أكبر لتلبية تطلعات كافة المستخدمين بمختلف أنحاء العالم دون استهلاك مساحة ذاكرة عشوائية مدمجة

وهناك ترقية أخرى ملحوظة تتعلق بجودة البناء الإجمالية وتزعم شاومي أن السوار الذكي الجديد شهد انخفاضا بنسبة 12% في الوزن وتحسنا بنسبة 10% من حيث النحافة وبدون الأشرطة يزن السوار الذكي حوالي 21.6 جراما ويقال إن سمكه يبلغ 9.7 مليمتر بأبعاد متناسقة تبلغ 46×38 مليمتر تقريبا وتعد ميزة إشعارات الأجهزة المزدوجة من أبرز الميزات الأخرى بالسوار الجديد حيث تتيح للمستخدمين توصيل السوار الذكي بهاتف iPhone وهاتف Android بالوقت نفسه لتوفير مرونة عالية بالاستخدام اليومي

ولم يشهد سوار Smart Band 10 Pro الجديد من شاومي ترقية من حيث سعة البطارية ولا يزال وقت التشغيل مقدرا بما يصل إلى 21 يوما وتسلط شاومي الضوء أيضا على أن الجهاز القابل للارتداء يمكنه تتبع معدل HRV للنوم وتقديم مراقبة صحية شاملة وهناك نظام تحديد المواقع من نوع GNSS بخمسة أقمار صناعية للتدريبات الخارجية وتقدم الشركة بمنطقة EU ألوان الوردي اللافندر والأسود منتصف الليل والفضي الجليدي بسعر يبلغ 79.99 يورو ومن ناحية أخرى يكلف الإصدار الخاص من السيراميك حوالي 99.99 يورو ويبدو أن إصدار الذهب الميلاني لا يزال حصريا للصين