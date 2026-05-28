تكنولوجيا: شاومي تطلق هاتفا رائدا جديدا بكاميرا مقربة من نوع بيريسكوب بتقريب 5x وبطارية تبلغ سعتها 6500 mAh

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شاومي رسميا هاتف Xiaomi 17T بالأسواق العالمية ويأتي الجهاز كخليفة مباشر لهاتف Xiaomi 15T ويجلب ترقيات كبيرة من حيث البطارية والمعالج والشاشة وأطلقت شاومي أيضا متغير Xiaomi 17T Pro وهذه المرة قللت شاومي من حجم شاشة الهاتف حيث يتميز الجهاز الآن بشاشة AMOLED يبلغ مقاسها 6.59 بوصة وتوفر دقة عرض تبلغ 2756×1268 بكسل وللتوضيح يأتي هاتف Xiaomi 15T الذي يباع حاليا بمبلغ 547.50 دولارا بشاشة يبلغ مقاسها 6.83 بوصة وهي شاشة كبيرة جدا

وتدعم الشاشة معدل تحديث يبلغ 120 Hz وذروة سطوع تبلغ 3500 شمعة وتقنيات HDR10 Plus و Dolby Vision للحصول على تجربة بصرية أفضل بنسبة 100% وعلاوة على ذلك تأتي الشاشة حاصلة على شهادة TUV Rheinland Low Blue Light وبالحديث عن الأشياء القوية تعمل مجموعة شرائح MediaTek Dimensity 8500 Ultra على تشغيل هاتف Xiaomi 17T ويحزم الجهاز سعة تبلغ 12 جيجابايت ذاكرة عشوائية ومساحة تخزين داخلية تصل إلى 512 جيجابايت

وعلاوة على ذلك يتميز الهاتف ببطارية من السيليكون والكربون تبلغ سعتها 6500 mAh وهي خطوة للأمام مقارنة ببطارية هاتف Xiaomi 15T التي تبلغ سعتها 5500 mAh وتدعم الشحن السلكي بقدرة 67 W والشحن السلكي العكسي بقدرة 22.5 W وعلى عكس شقيقه Pro يفتقر الهاتف إلى دعم الشحن اللاسلكي وبالنسبة للعدسات ستحصل على إعداد كاميرا خلفية ثلاثية يتكون من مستشعر Light Fusion 800 بدقة 50 MP يدعم تقنية OIS وعدسة مقربة بدقة 50 MP مع تقريب بصري يبلغ 5x وكاميرا ذات زاوية عريضة للغاية بدقة 12 MP وهناك كاميرا أمامية بدقة 32 MP لالتقاط صور السيلفي ومحادثات الفيديو

وتشمل الميزات الأخرى مستشعرا لبصمات الأصابع مدمجا بالشاشة ومكبرات صوت ستيريو مزدوجة ونظام Xiaomi 3D IceLoop وتصنيف IP68 لمقاومة الماء والغبار ووعدت الشركة بأربع سنوات من تحديثات نظام Android الرئيسية وهي إصدارات 17 و 18 و 19 و 20 وست سنوات من تحديثات تصحيح الأمان حتى عام 2032 لهاتف Xiaomi 17T ويمكن للمشترين الآن شراء الهاتف بأربعة ألوان مختلفة وهي الأبيض الأوبال والأزرق والأسود والبنفسجي ويبدأ سعر هاتف Xiaomi 17T من 749.99 يورو للطراز الأساسي بسعة 12 جيجابايت ومساحة تخزين 256 جيجابايت ويبلغ سعر الطراز الأعلى بسعة 12 جيجابايت ومساحة تخزين 512 جيجابايت حوالي 799.90 يورو وتتوفر سلسلة Xiaomi 17T الآن للشراء عبر موقع شركة شاومي الرسمي