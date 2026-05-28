تكنولوجيا: شاومي تطلق سماعات لاسلكية جديدة عالميا بتقنية الصوت اللاسلكي عالي الدقة وتقنية Snapdragon Sound

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شاومي الآن رسميا زوجا جديدا من سماعات الأذن اللاسلكية المتطورة على مستوى العالم وتم التأكيد على إطلاق سماعات Xiaomi Buds 6 داخل أوروبا بسعر أقل بنسبة 20% مما كان متوقعا بالسابق وللتوضيح تم تقديم السماعات لأول مرة داخل الصين بنهاية شهر ديسمبر من عام 2025 ورصدت التقارير إشارات إلى السماعات عبر العديد من مواقع الشركة بمنطقة اليورو لضمان تقديم أداء مستقر بنسبة 100% لتلبية تطلعات كافة المستخدمين بمختلف أنحاء العالم

وللتذكير تجمع سماعات Xiaomi Buds 6 بين محركات صوتية بحجم 11 مليمتر مع عمر بطارية يصل إلى 6 ساعات من التشغيل المستمر وما يصل إلى 95 dB من إلغاء الضوضاء النشط وعلاوة على ذلك تستخدم سماعات الأذن تقنية Snapdragon Sound لدعم اتصال تقنية Bluetooth 5.4 مع برامج الترميز AAC و SBC و aptX Adaptive و aptX Lossless بالإضافة إلى LC3 بسرعة نقل بيانات تصل إلى 2.1 ميجابت بالثانية ورغم كل هذه الميزات المتقدمة لن تستهلك السماعات أي مساحة ذاكرة عشوائية مدمجة بالجهاز المقترن

وأوضحت شاومي أن سماعات Buds 6 تدعم جودة الصوت اللاسلكي عالي الدقة بسرعة 2.1 ميجابت بالثانية مع أجهزة محددة تشمل هواتف Leica Leitzphone المدعومة من شاومي وهواتف Xiaomi 17 Ultra و Xiaomi 17 و Xiaomi 15 Ultra و Xiaomi 14 Ultra و Xiaomi 14 و Xiaomi 13 Ultra بالإضافة إلى هواتف Xiaomi MIX Flip و Poco F7 Pro و Poco F8 Ultra وتعد الشركة بدعم المزيد من الهواتف بالمستقبل وتأتي علبة الشحن بأبعاد متناسقة تبلغ 60×48 مليمتر تقريبا لتسهيل حملها بالجيب بكل سهولة ويسر

وفي مفاجأة سارة ستصل سماعات Buds 6 إلى أجزاء من منطقة اليورو بسعر أرخص بحوالي 30 يورو مما اقترحته مواقع شركة شاومي الفرنسية والإسبانية بالسابق حيث أظهرت تلك المواقع سعرا يبلغ 149.99 يورو وقت النشر وهو ما يطابق سعر سماعات AirPods 4 من أبل والتي تباع حاليا بمبلغ 99 دولارا وعلى النقيض من ذلك تؤكد شركة شاومي أن السماعات ستتوفر بسعر 119.99 يورو فقط ولم توضح الشركة سبب هذا التباين بالأسعار بالوقت الحالي لتوفير خيارات اقتصادية ممتازة تناسب الجميع