فرنسا تطلب تحقيقاً في اعتداء إسرائيل على ناشطي أسطول غزة

القاهرة - كتب محمد نسيم - أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، اليوم الجمعة 29 مايو 2026، أن فرنسا طلبت من المدعي العام فتح تحقيق في معاملة إسرائيل للمواطنين الفرنسيين الذين شاركوا في أسطول الصمود العالمي، المتجه إلى قطاع غزة ، لكسر الحصار المفروض عليه.

وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية، بأن بارو قرر فتح التحقيق "بناء على تقرير طلبته من قنصلنا العام في تركيا بعد ورود تقارير عن تعرض المشاركين لاعتداءات جنسية، والبرد القارس، والضرب، والإهانة المتكررة"، وهي أفعال وصفها بأنها "تشكل جرائم جنائية على الأرجح".

وكان رئيس الحكومة الفرنسية سيباستيان لوكورنو، أعلن الثلاثاء الماضي، أنه يدرس إمكانية اللجوء إلى القضاء، ضد معاملة إسرائيل المروعة لناشطين في أسطول غزة.

وفي السياق، أكد وزير الخارجية الفرنسي في وقت سابق، أن بلاده قررت منع دخول وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير إلى أراضيها، داعيا الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات عليه، على خلفية ما وصفه بسوء معاملة إسرائيل للناشطين المشاركين في أسطول الصمود العالمي.

المصدر : وكالات