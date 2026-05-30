أكثر من 100 مخيم بمشعر منى ضمن جولات «مائي» التوعوية خلال أيام التشريق 

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تنقلت فرق المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه «مائي» بين مخيمات الحجاج في مشعر منى خلال أيام التشريق، حاملة رسائل توعوية بـ11 لغة عالمية لتعزيز الوعي بأهمية المحافظة على المياه وترشيد استهلاكها، ضمن حملة ميدانية استهدفت أكثر من 100 مخيم.

وواصل المركز تنفيذ حملته التوعوية تحت شعار «بالماء نحيا وبحفظه نؤجر»، من خلال عدد من المبادرات الميدانية الهادفة إلى نشر ثقافة ترشيد استهلاك المياه بين ضيوف الرحمن، وتعزيز السلوكيات الإيجابية المرتبطة بالاستخدام الأمثل لهذا المورد الحيوي.

وشملت الجولات الميدانية توعية الحجاج بطرق الاستخدام الأمثل للمياه في الوضوء والاغتسال والغسيل، والتأكيد على الكميات المناسبة للاستخدام وفق الهدي النبوي، بما يسهم في رفع مستوى الوعي المائي وترسيخ مفاهيم الاستدامة خلال موسم الحج.

كما تضمنت الحملة توزيع مواد توعوية وإرشادية، وتقديم رسائل مباشرة للحجاج حول أهمية المحافظة على المياه والحد من الهدر، إلى جانب الإجابة عن استفساراتهم المتعلقة بترشيد الاستهلاك وأفضل الممارسات في استخدام المياه.

وحرص «مائي» على إيصال رسائله التوعوية إلى مختلف شرائح ضيوف الرحمن من خلال محتوى متعدد اللغات راعى التنوع الثقافي واللغوي للحجاج، بما يعزز فهم الرسائل التوعوية ويزيد من أثرها في نشر ثقافة الاستخدام المسؤول للمياه.

وامتدت جهود المركز التوعوية إلى محطات قطار الحرمين السريع، عبر بث رسائل وتصاميم إرشادية على الشاشات الرقمية في محطات مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية، بهدف تعزيز الوعي المائي لدى الحجاج في مختلف مراحل تنقلهم.

وتأتي هذه المبادرات ضمن برامج «مائي» التوعوية خلال موسم حج 1447هـ، الهادفة إلى رفع كفاءة استخدام المياه وترسيخ قيم المحافظة عليها، بما ينسجم مع مستهدفات الاستدامة وتعزيز الوعي بأهمية هذا المورد الأساسي للحياة.