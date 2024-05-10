شكرا لقرائتكم سعوديون يكتسحون قائمة “فوربس الشرق الأوسط” لأبرز 100 قائد في قطاع السفر والسياحة 2024 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - كشفت مجلة “فوربس الشرق الأوسط” عن قائمتها السنوية لأبرز الرؤساء التنفيذيين في الشرق الأوسط في قطاع السفر والسياحة للعام 2024م، والتي تسلط الضوء على 100 قائد أعمال يرأسون أكبر الشركات المحلية وأكثرها تأثيرًا في المنطقة، وحصد اثنان من كبار التنفيذيين السعوديين البارزين ترتيبًا متقدمًا في التصنيف، حيث جاء الاختيار حسب قوة التأثير والخبرة المهنية، بالإضافة إلى حجم أعمال الشركة وملكيتها للأصول والإيرادات.

وجاء الرئيس التنفيذي “لهيئة السياحة السعودية” فهد حميد الدين في المرتبة الثانية في القائمة تتويجًا للدور الأساسي في قيادة جهود الهيئة في الترويج للمملكة العربية السعودية كوجهة سياحية، ويشرف حميد الدين على تطوير، وتسويق الوجهات السياحية، وترويج العلامة التجارية السياحية روح السعودية.

سعوديون يكتسحون قائمة فوربس الشرق الأوسط

كما شغل حميد الدين سابقًا منصب المشرف العام على الاستثمار والإستراتيجية والتسويق والبرامج في وزارة السياحة السعودية، والرئيس التنفيذي للقطاع التجاري في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية. كما يشغل أيضًا حميد الدين عضوية مجلس أمناء كلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال، ومجلس إدارة شركة القدية للاستثمار، والهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات السعودية، والعديد من اللجان الحكومية. ويحمل حميد الدين درجة البكالوريوس في الإدارة الصناعية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن.

فيما حصل الرئيس التنفيذي لشركة “مطارات القابضة” المهندس محمد المغلوث على المرتبة السادسة في الترتيب لجهود مطارات القابضة في إدارة الإشراف على تشغيل 27 مطارًا سعوديًّا عبر شركاتها التابعة (مطارات الرياض، مطارات جدة، مطارات الدمام، وتجمع مطارات الثاني).

ويمتلك المغلوث خبرة مهنية تجاوزت 35 عامًا كان منها 18 عامًا في الإدارة التنفيذية، حيث ترأس قبل التحاقه بمطارات القابضة منصب الرئيس التنفيذي لشركة “مطارات الرياض” منذ بداية عام 2019م وعمل في عدة مناصب في شركة “أرامكو السعودية”. ويحمل المغلوث درجة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن. كما حصل على عددٍ من الشهادات المتخصصة في الإدارة، والقيادة التنفيذية من جامعتي كولومبيا، وجورج تاون بالولايات المتحدة الأمريكية.