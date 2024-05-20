تراند اليوم : الغذاء والدواء الأمريكية تعلن سحب أكياس شاي "يوغي" من الأسواق بعد اكتشاف تلوثها بالمبيدات الحشرية

ترجمة حصرية: أعلنت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، سحب ما يقرب من 900 ألف كيس شاي من ماركة "يوغي" بسبب احتمال تلوثها بالمبيدات الحشرية.

وقال الشركة في بيان لها، إنه تم اكتشاف المبيدات الحشرية خلال إجراءات التدقيق الروتينية، بحسب CNN.

وأضافت: "على الرغم من أن يوغي لا تستخدم المبيدات الحشرية، وتشتري فقط وفقًا للمواصفات العضوية التي لا تسمح باستخدام المبيدات الحشرية التقليدية، إلا أننا موجودون ضمن شبكة سلسلة توريد معقدة".

وتابعت: على سبيل المثال، إذا كانت مزرعة مجاورة تستخدم المبيدات الحشرية أو الأسمدة الكيماوية، فقد تنجرف هذه التطبيقات إلى الأراضي العضوية لمزارعينا.

وأوضحت الشركة، أن كمية المبيدات الحشرية الموجودة في الشاي لا تشكل أي خطر على الصحة.