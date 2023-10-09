بوصلة رقص شرقي عروسة مصرية تتحدى صافيناز ولورديانا داخل غرفه النوم… اتفرج على الملبن

عدن - كتب سعد محمود - نشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر رقص عروسة مصرية في حفل زفافها بملابسها الداخلية وبظات العروس ترقص ما اثار غضب المتابعين

اشعلت عروسه مصريه غرائز الرجال بعدما قامت بوصله رقص غير داخل غرفه نومها وامام زوجها وكان زوجها يقوم بتصويرها وقامت بهذه الوصله وتحدد بها اشهر الراقصات داخل الوسط الفني وقام بنشرها على صفحتها الرسميه وبعد النشر هذا الفيديو اثار ذهول الكثير من المتابعين على صفحه الرسميه

تحدثت الصحف داخل الوسط الفني ونالت انتقاد الكثير من المؤلفين على هذا الفيديو الغير لائق التي قامت بتصويره داخل غرفه نومها وامام زوجها

وكان رد المتابعين على الصفحه الرسميه ردا قاسي وعنيف بسبب تصوير زوجها لهذا الفيديو ونشره من اجل الشهره ويعتبر هذا الفيديو من اغرب الفيديوهات التي نشرت داخل الوطن العربي وهو قيام الزوج بتصوير زوجته داخل غرفه النوم وتصوير لها وهي تقوم بوصله رقص وكانت ترتدي فستان اخضر ابو حماله الذي اذهل الجميع من كثره حلاوتها.

شاهد الفديو كامل.