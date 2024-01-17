اخبار اليمن

رفض نحو نصف جنود كتيبة في جيش الاحتياط الإسرائيلي، التي استدعيت في إطار إقامة لواء جديد، الدخول إلى قطاع غزة، بحسب ما كشفته إذاعة "كان ريشت بيت" العبرية، اليوم الأربعاء. وذكرت الإذاعة...

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