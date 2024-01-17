اخبار اليمن

قال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) موسى أبو مرزوق إن الحركة وضعت عدة شروط بعد تلقي طلب من الصليب الأحمر لتقديم الدواء للأسرى المحتجزين في غزة. وأوضح أبو مرزوق -في تغريدة عبر...
صحيفة عبرية: لو أوصلنا جهاز كشف الكذب بمحامينا في لاهاي لانهارت شبكة الكهرباء
ربما تكون جنوب أفريقيا اختارت رفع قضية ضد إسرائيل بتهمة "الإبادة الجماعية في غزة" رغم صعوبة إثبات ذلك، لأن تلك هي الطريقة الوحيدة لإجبارها على المثول على وجه السرعة أمام محكمة العدل الدولية،...
في ظل حالة من الفوضى.. نصف كتيبة في جيش الاحتياط الإسرائيلي يرفض دخول غزة
رفض نحو نصف جنود كتيبة في جيش الاحتياط الإسرائيلي، التي استدعيت في إطار إقامة لواء جديد، الدخول إلى قطاع غزة، بحسب ما كشفته إذاعة "كان ريشت بيت" العبرية، اليوم الأربعاء. وذكرت الإذاعة...
وسط انعدام الأمن الغذائي.. شبح الجوع يلاحق أطفال غزة ويهدد حياتهم
لم يعد الخوف من الموت بصاروخ إسرائيلي كل ما يخشاه الفلسطينيون في قطاع غزة، فالجوع بات كابوساً يلاحقهم ويهدد حياة أطفالهم على وجه الخصوص مع نفاد المواد الغذائية خصوصا من مناطق مدينة غزة وشمالي القطاع...
المهندس معين الماس يدشن عمل محطة الوزن المحوري بالعند في لحج
دشن رئيس مجلس إدارة صندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي بالعاصمة عدن المهندس معين محمد الماس صباح اليوم الأربعاء ، العمل بمحطة الوزن المحوري العند بمديرية المسيمير في محافظة لحج حيث أثنى خلال التدشين بالدعم المقدم من نائبي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اللواء عيدروس...