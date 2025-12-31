حاسبة رسوم المرافقين 1447 السعودية

الرياض - ياسر الجرجورة في الأربعاء 31 ديسمبر 2025 04:10 مساءً - حاسبة رسوم المرافقين السعودية من أكثر الحاسبات التي تعمل على المساعدة في تسهيل العملية الحسابية للرسوم على المرافقين، حيث إن النظام السعودي يحتاج إلى دفع رسوم مقررة في حالة الرغبة في إحضار مرافقين إلى المملكة، لذا يتيح موقع لحظات نيوز معرفة كيفية استخدام حاسبة رسوم المرافقين.
حاسبة رسوم المرافقين السعودية
يمكن للأفراد في المملكة العربية السعودية الاستعلام عن حاسبة رسوم المرافقين من خلال اتباع الآليات الآتية:
- يتم الولوج إلى منصة مقيم “”
إن رسوم المرافقين هي رسوم شهرية يتم فرضها من قبل المملكة العربية السعودية مقابل إقامتهم فيها، لذا في إطار تحقيق رؤية المملكة 2030م وتوفير الوقت والجهد يتم معرفة الرسوم إلكترونيًا.
أسئلة شائعة
من ضمن الفئات المعفاة من رسوم المرافقين في السعودية؟
أصحاب مهن العمالة المنزلية.
هل أصحاب جنسيات دول التعاون الخليجي من المقيمين بالمملكة العربية السعودية معافين من رسوم المرافقين؟
نعم
