مفاجأة ..قبل صرف الضمان المطور للفئات محرومة من الراتب والزيادة المقرر صرفها

الرياض - ياسر الجرجورة في الأربعاء 31 ديسمبر 2025 08:20 مساءً - صرف الضمان الضمان المطور بعد أيام قليلة سيتم صرف راتب الضمان الاجتماعي المطور للمستفيدين والمستحقين من الدعم، وهناك فئات قد حرمت من تلك الدعم.

أصدرت وزارة الموارد البشرية مجموعة من الفئات التي سيتم استبعادهم من راتب الضمان الاجتماعي لحين تقديمهم طلب اعتراض وشرط قبول الطلب من الوزارة.

وتلك الفئات هي:

في حالة وفاة المستفيد من الضمان.

عندم قيام المستفيد لتحديث بياناته بطريقة دورية سيتم استبعاده.

في حالة عدم التأكد من الحساب البنكي للمستفيد.

عدم التزام المستفيد ببرامج التأهيل التي تقدمها الوزارة.

في حالة إذا كان المستفيد قادراً عن العمل، وفضل أخذ المعاش دون أن يبذل أي جهد.

في حالة قام المستفيد بالتنازل عن معاشه، سيتم حرمانه من الراتب.

يتساءل البعض عن موعد صرف راتب الضمان الاجتماعي لهذا الشهر، وأوضحت الوزارة أنه سيتم صرف الراتب لهذا الشهر للمستحقين في يوم الخميس الموافق ٣١ من شهر أغسطس، وهذا حقق صدق قول أخذ راتبين في شهر أغسطس.