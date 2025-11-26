السعودية توضّح منع التعامل مع أبناء 3 جنسيات عربية أو تشغيلهم أو حتى نقلهم بالسيارة من مكان إلى آخر

الرياض - ياسر الجرجورة في الأربعاء 26 نوفمبر 2025 10:14 صباحاً - أعادت وزارة الداخلية السعودية التأكيد على خطورة التعامل مع بعض الفئات من الوافدين المخالفين، محذرة المواطنين والمقيمين من تشغيلهم أو نقلهم أو تقديم أي شكل من أشكال الدعم لهم . وشددت الوزارة على أن هذه الفئات تنتمي إلى ثلاث جنسيات، وهي: الجنسية الإثيوبية، الجنسية اليمنية، بالإضافة إلى نسبة قليلة من أصحاب الجنسية الصومالية رذجمل بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

منع التعامل مع الوافدين المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود

أكدت وزارة الداخلية أن التعامل مع ثلاث فئات رئيسية من الوافدين يعتبر مخالفة صريحة للأنظمة، وهم:

مخالفو نظام الإقامة

مخالفو نظام العمل

مخالفو نظام أمن الحدود

وأوضحت الوزارة أن تقديم أي مساعدة لتلك الفئات—مثل نقلهم بالسيارة، تشغيلهم، أو توفير المأوى لهم—يُعد جريمة تستوجب العقاب، ويُصنف ضمن جريمة التستر التي تعتبر من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة.

وتصل عقوبة هذه المخالفات إلى السجن لمدة 15 سنة وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال سعودي، مع مصادرة أي وسيلة نقل أو سكن ثبت استخدامه لإيوائهم، إضافة إلى التشهير عبر وسائل الإعلام.

الجنسيات المشمولة بالتحذير

أشارت وزارة الداخلية إلى أن الحملات الأمنية الأخيرة أسفرت عن ضبط عدد كبير من المخالفين المنتمين إلى:

الجنسية الإثيوبية (النسبة الأكبر)

(النسبة الأكبر) الجنسية اليمنية

الجنسية الصومالية (بنسبة محدودة)

نتائج الحملة الأمنية الأخيرة

كشفت وزارة الداخلية عن نتائج الحملة الميدانية التي نُفذت خلال الفترة من 10 – 11 – 1446 هـ وحتى 16 – 11 – 1446 هـ، وأسفرت عن:

ضبط 14,987 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود.

لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود. ضبط 9,212 مخالفًا لنظام الإقامة.

ضبط 1,873 مخالفًا لنظام العمل.

ضبط 3,902 مخالفًا لنظام أمن الحدود.

ضبط 1,268 شخصًا أثناء محاولة دخول المملكة بطريقة غير نظامية: 35% من الجنسية اليمنية 62% من الجنسية الإثيوبية 3% من جنسيات أخرى

أثناء محاولة دخول المملكة بطريقة غير نظامية: ضبط 49 شخصًا حاولوا مغادرة المملكة بطريقة غير قانونية.

حاولوا مغادرة المملكة بطريقة غير قانونية. ضبط 23 مواطنًا سعوديًا متورطين في نقل أو إيواء أو تشغيل مخالفين.

عقوبات جريمة التستر والتعامل مع الوافدين المخالفين

أكدت الوزارة أن جريمة التستر من أخطر المخالفات، وتتضمن:

السجن حتى 15 سنة

غرامة مالية قد تصل إلى مليون ريال

مصادرة المركبة أو السكن المستخدم لإيواء المخالفين

التشهير بالمخالف عبر وسائل الإعلام

ويُعد التعامل مع المخالفين لأي من أنظمة الإقامة أو العمل أو أمن الحدود، أو نقلهم أو تشغيلهم أو إيوائهم، مخالفة جسيمة تهدد الأمن المجتمعي.

دعوة المواطنين والمقيمين للإبلاغ

دعت وزارة الداخلية جميع المواطنين والمقيمين إلى التعاون في ضبط المخالفين، والإبلاغ الفوري عن أي حالات عبر:

الرقم 911 في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية

في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية الرقم 999 أو 996 في باقي مناطق المملكة

وأكدت الوزارة أن الإبلاغ عن المخالفين يساهم في حماية المجتمع والحفاظ على أمن المملكة واستقرارها.