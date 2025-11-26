سعود بن صقر يشهد احتفال «رأس الخيمة العقارية» بالذكرى العشرين لتأسيسها

ابوظبي - سيف اليزيد - شهد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، بحضور الشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي، نائب رئيس مجلس إدارة مكتب الاستثمار والتطوير في رأس الخيمة، الاحتفال الذي نظمته شركة «رأس الخيمة العقارية» بمناسبة مرور عشرين عاماً على تأسيسها، وذلك في منتجع أنانتارا ميناء العرب رأس الخيمة.

وحضر الاحتفال، عبد العزيز عبدالله الزعابي، رئيس مجلس إدارة شركة رأس الخيمة العقارية، وسامح مهتدي، الرئيس التنفيذي للشركة، وعدد من رؤساء ومديري الجهات الحكومية في رأس الخيمة، وكبار المسؤولين.

وهنّأ صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، الشركة بهذه المناسبة، مشيداً بما قدمته من جهود متواصلة ساهمت في تعزيز مكانة الإمارة على خريطة التطوير العقاري والضيافة في المنطقة، عبر مسيرة متميزة من العمل الجاد والإنجازات، حيث استطاعت بجهود كوادرها وبشراكاتها الاستراتيجية، أن تقدم مشاريع رائدة ونوعية تتوافق مع الرؤية التنموية للإمارة، وتلبي احتياجات المجتمع، وتدعم الاقتصاد المحلي من خلال خلق بيئة جاذبة للسكن والاستثمار والسياحة.

وقال سموه، إن إمارة رأس الخيمة تمضي بخطى ثابتة نحو المستقبل، مدفوعة برؤية واضحة تهدف إلى تعزيز جودة الحياة، وتنويع مصادر الدخل، واستقطاب الاستثمارات النوعية، مشيرا إلى أن شركة رأس الخيمة العقارية تمثل أحد الأعمدة الأساسية في هذا النهج، لما قدمته من قيمة مضافة في قطاع التطوير العقاري والسياحي، وتوفير مشاريع مبتكرة ومستدامة، تعكس روح الإمارة، وتحافظ على هويتها، وتستشرف المستقبل بثقة وطموح.

وأضاف سموه: نفخر بما حققته الشركة خلال العقدين الماضيين، ونتطلع إلى إنجازات أكبر في الأعوام القادمة، بما يعزز مكانة رأس الخيمة كإحدى المدن الأسرع نموًا والأكثر جاذبية في المنطقة.

يذكر أن شركة رأس الخيمة العقارية تأسست في عام 2005 بدعم من حكومة إمارة رأس الخيمة، بهدف تطوير البنية التحتية العقارية والسياحية في الإمارة.

وقامت على مدار السنوات الماضية بتطوير مجموعة من المشاريع السكنية والتجارية والسياحية المتكاملة، بما في ذلك الفنادق والمنتجعات بالتعاون مع علامات فندقية عالمية، لتعكس بذلك رؤيتها في تقديم مجتمعات عصرية تجمع بين السكن، والترفيه، والاستدامة البيئية.

وتسعى الشركة إلى تعزيز جودة الحياة في رأس الخيمة من خلال مشاريع مبتكرة ومستدامة تلبي احتياجات السكان والمستثمرين على حد سواء، مع العمل على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية ضمن استراتيجية طويلة الأمد للنمو الاقتصادي والإعمار.

كما تركز على دمج التكنولوجيا الحديثة والابتكار في مشاريعها، بهدف تقديم تجربة متكاملة للمجتمعات التي تطورها، بما يعزز مكانة رأس الخيمة على خريطة التطوير العقاري في المنطقة.