عاجل: الداخلية السعودية تعلن رسمياً ترحيل هذه الفئة من الوافدين ومنعهم من دخول المملكة لمدة 10 سنوات

الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 11 نوفمبر 2025 11:05 صباحاً - أعلنت وزارة الداخلية السعودية ترحيل فئة من الوافدين حتى لو كانت إقاماتهم سارية المفعول، وأوضحت أنه سيتم معاقبتهم قبل الترحيل بغرامة مالية تصل إلى 20000 ريال، ومنعهم من دخول المملكة لمدة 10 سنوات.

الداخلية السعودية تعلن ترحيل هذه الفئة من الوافدين ومنعهم من دخول المملكة لمدة 10 سنوات

جددت وزارة الداخلية السعودية، التحذير من مخالفة أنظمة وتعليمات الحج، وأوضحت أن الوافدين والمقيمين الذين سيتم ضبطهم أثناء مخالفة أنظمة وتعليمات الحج سوف يتم معاقبتهم بغرامة مالية والترحيل إلى بلدانهم، بالإضافة إلى منعهم من دخول المملكة مرة أخرى.

وقالت الوزارة أن تأشيرات الزيارة بجميع أنواعها ومسمياتها، باستثناء "تأشيرة الحج"، لا تخول حاملها أداء فريضة الحج، وأشارت إلى أنه سيتم تطبيق غرامة مالية، تصل إلى (20.000) ريال، بحق مَن يقوم من حاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها كافة، أو يحاول القيام بالدخول إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو البقاء فيهما، بداية من اليوم (الأول) من شهر ذي القعدة حتى نهاية اليوم الـ(14) من شهر ذي الحجة، وترحيل المتسللين للحج من المقيمين والمتخلفين لبلادهم، ومنعهم من دخول السعودية لمدة (10) سنوات.

طريقة الإبلاغ عن المخالفين لأنظمة وتعليمات الحج

دعت وزارة الداخلية السعودية، الجميع إلى الإبلاغ عن المخالفين لأنظمة وتعليمات الحج، وذلك من خلال الاتصال على (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق السعودية.

وشددت الوزارة على ضرورة تعاون الجميع من أجل إنجاح موسم الحج والحفاظ على سلامة ضيوف الرحمن وتوفير بيئة آمنة ومستقرة للحجاج لأداء مناسكهم بيُسر وطمأنينة.