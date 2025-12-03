شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة تنمية المرأة بالغيضة تنفّذ جلستين توعويتين حول الابتزاز الإلكتروني ضمن حملة الـ16 يومًا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - إدارة تنمية المرأة بالغيضة تنفّذ جلستين توعويتين حول الابتزاز الإلكتروني ضمن حملة الـ16 يومًا

المهرة/لميس الأصبحي

نفّذت إدارة تنمية المرأة بمديرية الغيضة برعاية كريمة من معالي الأستاذ محمد علي ياسر محافظ محافظة المهرة وإشراف الإدارة العامة لتنمية المرأة في محافظة المهرة والسلطة المحلية في مديرية الغيضة اليوم جلستين توعويتين حول مخاطر الابتزاز الإلكتروني وسبل الوقاية منه وذلك ضمن فعاليات حملة الـ16 يومًا لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي التي تقام سنويًا في مختلف دول العالم والتي تأتي تحت شعار "لنتحد لإنهاء العنف الإلكتروني ضد جميع النساء والفتيات".

انعقدت الجلسة الأولى في معهد أمين ناشر للعلوم الصحية استهدفت طالبات المعهد وقدمتها الأستاذة براءة رشيد القاضي التي استعرضت أبرز أشكال الابتزاز الإلكتروني وشرحت ملامح الخصوصية الرقمية والسلوكيات الآمنة على الإنترنت إلى جانب التوعية بطرق الحماية الشخصية في الفضاء الإلكتروني.

بدوره تحدث الملازم عبد الحليم علي العمودي رئيس قسم الجرائم الإلكترونية بإدارة البحث الجنائي بمحافظة المهرة موضحا آليات التعامل الأمني مع البلاغات والإجراءات القانونية المتبعة ومؤكدًا أن إدارة البحث الجنائي تتعامل بسرية تامة مع البلاغات المتعلقة بالعنف الإلكتروني داعيا إلى عدم التردد في الإبلاغ لحماية الضحايا والحد من انتشار الجريمة.

حضر الجلسة كل من الدكتور خالد عوض القشبري مسؤول قسم التسجيل والقبول بالمعهد الصحي و الاستاذة جورجينا حسين عوض مسؤولة قسم القبالة بالمعهد.

وفي مركز الإبداع النسوي عقدت إدارة تنمية المرأة الجلسة التوعوية الثانية بحضور الأستاذة انتصار عوض مبارك مديرة إدارة تنمية المرأة بمديرية الغيضة وقدمت الجلسة الأستاذة هناء اليافعي مرشدة أسرية حيث قدمت إرشادات اجتماعية تساعد النساء والفتيات على التعامل مع الضغوط والتهديدات الإلكترونية بوعي وثقة وركزت على دور الأسرة والمجتمع في توفير الحماية والدعم.

ثم تحدث المهندس أمير خالد العماد المدير التنفيذي لمنصة E11 مستعرضًا أبرز المخاطر الإلكترونية التي تستهدف النساء والفتيات و كيفية الحماية منه.

وأكد العماد على أهمية بناء وعي تقني وتمكين الفتيات من مهارات الحماية الرقمية في ظل التحديات المتزايدة للعالم الرقمي.

من جانبها أكدت الأستاذة انتصار عوض مبارك أن إدارة تنمية المرأة مستمرة في تنفيذ الأنشطة والبرامج التوعوية الهادفة إلى حماية النساء والفتيات من جميع أشكال العنف وخاصة العنف الإلكتروني الذي يشهد تزايدا ملحوظا مشيدة بدور الجهات الأمنية والتعليمية والمراكز النسوية في دعم أنشطة الحملة والمساهمة في رفع مستوى الوعي المجتمعي.