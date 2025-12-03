سعر اليورو مقابل الين دون أي جديد-توقعات اليوم 3-12-2025

لا يزال سعر الزوج متأُثرا بسيطرة الميل الجانبي نظرا لانحصاره المتكرر ما بين الحاجز المستقر قرب 181.70 بينما يشكل مستوى 179.40 لدعم قوي ليقلص احتمالية تفعيله للهجوم السلبي, كذلك تعارض المؤشرات الرئيسية يدعم سيطرة الميل الجانبي للتداولات الحالية لنبقى بانتظار تجاوز السعر لإحدى المحاور الرئيسية لنتمكن من تأكيد الاتجاه العام للتداولات القادمة.

نود التنويه إلى أن نجاح السعر باختراق الحاجز الحالي والثبات أعلاه سيؤكد ذلك استعداده لتشكيل هجوم صاعد قوي وليبدأ بتسجيل مكاسب عديدة قد تبدأ من 182.35 و182.90 على التوالي, أما فشل الاختراق سيجبره على تشكيل تداولات سلبية مع توفر فرصة للهبوط نحو دعم المسار الجانبي من جديد.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 180.30 و 181.60

توقعات السعر لهذا اليوم: جانبي بثبات المحاور