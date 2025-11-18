خبر سار.. تأشيرة عمل جديدة في السعودية لا تحتاج كفيل وتمنح حرية التنقل والعمل

الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 18 نوفمبر 2025 04:36 مساءً - تشهد المملكة العربية السعودية في السنوات الأخيرة قفزات نوعية غير مسبوقة، إذ تسير بخطى ثابتة نحو مستقبل اقتصادي متنوع، يتجاوز الاعتماد التقليدي على النفط، ويستند إلى المعرفة والابتكار والاستثمار.

وفي قلب هذه التحولات برز برنامج الإقامة الدائمة 2025 باعتباره خطوة استراتيجية كبرى، لا تعد مجرد تصريح للإقامة، بل دعوة صريحة للمستثمرين العالميين وأصحاب الكفاءات المتميزة للانضمام إلى مسيرة التحول الوطني التي تقودها رؤية المملكة 2030.

الرؤية الاستراتيجية

يمثل البرنامج ركيزة محورية في بناء اقتصاد معرفي متكامل، يهدف إلى تعزيز مكانة المملكة كمركز عالمي للتجارة والاستثمار، وإلى جذب العقول والمواهب التي تسهم في إثراء بيئة الابتكار وريادة الأعمال.

تقليل الاعتماد على النفط: التوجه نحو الصناعات الجديدة والطاقة المتجددة.

تشجيع الاستثمارات: فتح المجال أمام رؤوس الأموال العالمية.

بناء مجتمع معرفي: استقطاب الخبرات المتخصصة لدعم التنمية المستدامة.

المزايا الاستثمارية

برنامج الإقامة الدائمة لم يصمم فقط لتسهيل دخول المستثمرين، بل ليكون حافز حقيقي يضمن لهم استقراراً طويل الأمد ومرونة واسعة، ومن أبرز هذه المزايا:

حرية استثمارية كاملة: تملك العقارات السكنية والتجارية، وإدارة الأنشطة الاقتصادية دون الحاجة إلى كفيل محلي.

مرونة الأعمال: إمكانية تأسيس الشركات وإدارتها باستقلالية كاملة.

بيئة قانونية آمنة: وجود نظام قضائي عادل وشفاف يحفظ حقوق المستثمرين.

استقطاب الكفاءات

لا يقتصر البرنامج على جذب الاستثمارات المالية فقط، بل يفتح الباب أمام العقول اللامعة في مختلف المجالات.

التقنية والابتكار: دعم قطاع التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي.

الصحة والعلوم: تعزيز المنظومة الصحية عبر استقطاب خبراء عالميين.

الهندسة والطاقة: مشاركة الكفاءات في مشاريع الطاقة المتجددة والبنية التحتية.

يتمتع أصحاب الكفاءات الحاصلون على الإقامة بمزايا مثل فرص العمل في مشاريع وطنية كبرى، وحزم مالية تنافسية، وتسهيلات معيشية تجعل حياتهم أكثر راحة واستقرار.

التنوع الثقافي

يسهم البرنامج في تعزيز النسيج الاجتماعي داخل المملكة من خلال دمج ثقافات متعددة وخبرات متنوعة، هذا التنوع يثري التجربة المحلية، ويخلق بيئة نابضة بالحياة والانفتاح، حيث يصبح التبادل الثقافي والمعرفي قوة دافعة للتطور المجتمعي.

الشروط والمعايير

وضعت المملكة ضوابط دقيقة لضمان نجاح البرنامج وتحقيق أهدافه، ومن أبرزها:

بلوغ سن 21 عام على الأقل.

إثبات القدرة المالية عبر مستندات رسمية.

تقديم تقرير طبي يثبت الخلو من الأمراض المعدية.

وجود سجل جنائي نظيف.

الالتزام الكامل بالقوانين والأنظمة السعودية.

خطوات التقديم

تم تبسيط عملية التقديم عبر منصة إلكترونية حديثة تدعى مركز الإقامة المميزة:

إنشاء حساب إلكتروني عبر المنصة أو باستخدام حساب "أبشر".

اختيار الفئة المناسبة سواء للاستثمار أو للكفاءات.

رفع المستندات المطلوبة مثل جواز السفر، الإثبات المالي، والتقارير الطبية.

متابعة الطلب إلكترونيا والرد على أي استفسارات حتى صدور القرار.

الأسئلة المتكررة

صلاحية الإقامة: تمنح بشكل دائم دون الحاجة إلى تجديد دوري.

إمكانية السحب: قد تسحب الإقامة في حال مخالفة الشروط أو ارتكاب جرائم جسيمة.

التكلفة: تختلف وفقا لنوع الإقامة والفئة المستهدفة، لكنها تبقى تنافسية قياس بالفوائد الممنوحة.

دعوة للمستقبل

برنامج الإقامة الدائمة 2025 ليس مجرد مشروع وطني، بل هو بوابة كبرى نحو عالم جديد من الفرص، إنه تجسيد لرؤية 2030 التي تسعى إلى جعل المملكة مركز عالمي للاقتصاد والابتكار، ووجهة آمنة للاستثمار والحياة الكريمة.

إنه دعوة مفتوحة لكل من يبحث عن مستقبل مهني مستقر، وفرصة استثمارية واعدة، وتجربة معيشية استثنائية في بلد يضع التنمية المستدامة والإنسان في صدارة أولوياته.