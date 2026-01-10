أندريك يرى ليون "النادي المثالي" لإعادة إطلاق مسيرته مع اقتراب المونديال

الرياص - اسماء السيد - ساو باولو : رأى المهاجم البرازيلي إندريك الجمعة في مقابلة مع وكالة فرانس برس أن ليون الفرنسي "النادي المثالي" لإعادة إطلاق مسيرته مع اقتراب كأس العالم المقررة الصيف المقبل.

وانتقل إندريك مؤخرا إلى ليون قادما من ريال مدريد الإسباني على سبيل الإعارة بعدما عجز عن إيجاد مكان له في التشكيلة الأساسية للنادي الملكي.

وقال اللاعب البالغ 19 عاما الذي لم يُستدعَ إلى المنتخب الوطني منذ تولي الإيطالي كارلو أنشيلوتي قيادة أبطال العالم خمس مرات في أيار/مايو الماضي، إنه "سأقاتل" من أجل المشاركة في المونديال المقرر بين 11 حزيران/يونيو و19 تموز/يوليو في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

ومن المتوقع أن يخوض البرازيلي أول مباراة له مع ليون الأحد أمام ليل في دور الـ16 من كأس فرنسا.

وأضاف البرازيلي لفرانس برس في رسائل مكتوبة "وجدت النادي المثالي وأتطلع بشغف للعب".

خلال النصف الأول من الموسم وتحت إشراف شابي ألونسو، لعب إندريك 11 دقيقة فقط في الدوري الإسباني مع ريال الذي انضم إليه عام 2024 قادما من بالميراس.

وفي الموسم السابق، حين كان أنشيلوتي لا يزال مدربا للفريق الملكي، خاض الشاب البرازيلي 37 مباراة في مختلف المسابقات، سجل خلالها سبعة أهداف وقدم تمريرة حاسمة واحدة.

وتبدأ البرازيل، الساعية لإضافة النجمة السادسة إلى قميصها والأولى منذ 2002، مشوارها في كأس العالم المقبلة في 13 حزيران/يونيو بمواجهة المغرب، قبل أن تلتقي هايتي ثم اسكتلندا ضمن المجموعة الثالثة.

سؤال: هل تحدثت مع أنشيلوتي بشأن قرارك الانضمام إلى ليون؟ وإذا نعم، ما رأيه؟

جواب: "كان قد نصحني بالفعل بالبحث عن مزيد من دقائق اللعب، خصوصا بعد تعافي من إصابة في الفخذ الأيمن نهاية الموسم الماضي. وجدت النادي المثالي وأتطلع للعب".

س: هل ترى نفسك ترتدي قميص سيليساو في كأس العالم 2026؟

ج: "سأقاتل لتحقيق ذلك. سبق أن ارتديته في كوبا أميركا (عام 2024) ولا يمكنني التخلي عن حلم المشاركة في كأس العالم".

س: متى فكرت في التغيير؟

ج: "منذ بداية الموسم. كنت أعلم أنه يتوجب عليّ البحث عن مكان يمنحني فرصة اللعب أكثر، لكن كان عليّ أولا التعافي من الإصابة التي أبعدتني عن كأس العالم للأندية في الولايات المتحدة. وبعد التعافي، كان عليّ انتظار فتح سوق الانتقالات".

س: لماذا اخترت ليون؟ وهل تلقيت عروضا أخرى؟

ج: "نعم. الحمد لله، أبدت أندية عدة من أبرز البطولات الأوروبية اهتمامها. لكن ليون كان يملك كل شيء: أسلوب اللعب، التشكيلة، البطولات التي يخوضها، الطاقم الفني، الإدارة، الجماهير وتاريخ البرازيليين في النادي. عندما عرضوا عليّ كل ذلك، شكرت العروض الأخرى لأني كنت أعلم أني لن أجد أفضل".

س: كيف تعاملت مع قلة مشاركاتك في الأشهر الأخيرة مع ريال مدريد؟

ج: "بجدية. عملت كما لم أفعل من قبل. إذا حصلت على دقيقة، كان يجب أن تكون أفضل دقيقة في حياتي، لأظهر أني أريد المزيد، احتراما لزملائي. في نادٍ مثل ريال، المساهمة لا تكون فقط في المباريات، بل في كل حصة تدريبية، لمساعدة من سيخوضون اللقاءات ورفع مستوى التدريبات. نحن مجموعة من قرابة ثلاثين لاعبا، و11 فقط يلعبون أساسيين في المباريات. الفريق البطل يُبنى كل يوم، وليس فقط في المباريات".