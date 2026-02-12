الرياض - ياسر الجرجورة في الخميس 12 فبراير 2026 02:16 صباحاً - إزالة منازل في المدينة المنورة ضمن خطة التطوير: خطة تطوير المدينة

نشرت الحكومة في السعودية أن هذه المناطق التي عليها إزالة في خطة تطوير المدينة المنورة هل منزلك عليه إزالة في المدينة؟ يجب التعرف على أن السعودية تعمل على تطوير البنية التحتية في العديد من المناطق ومنها المدينة المنورة من خلال إزالة العشوائيات، وسوف نعرض عبر موقع لحظات نيوز المناطق التي عليها إزالة في المدينة المنورة.

هذه المناطق التي عليها إزالة في خطة تطوير المدينة المنورة

تحرص الحكومة في المملكة العربية السعودية على تطوير كافة الخدمات في كل المجالات الحياتية لخدمة أبناء الدولة والوصول بهم بأعلى مستويات التقدم والحضارة في مواكبة ومن ضمن هذه التطورات مشروع إزالة بعض الأحياء العشوائية في المدينة المنورة، وتتمثل هذه المناطق في الآتي:

منطقة قباء : يقع هذا داخل شمال المدينة المنورة ويبعد 12 كيلو متر فقط من منطقة وسط المدينة، كما أنه من الأحياء المثيرة للقلق بعض الشيء وذلك حسب كثرة الأنشطة غير القانونية والمباني الغير مرخصة بها، ويعتبر تهديداً كبيراً للأمن العام وكذلك العمران البيئة.

الأحياء العشوائية في المدينة المنورة

تجدر الإشارة إلى أن مدينة المدينة المنورة تم رصد بها العديد من الأحياء العشوائية التي تحتاج إلى تطوير في البنية التحتية والتي منها الآتي:

حي الدويمة.

حي الأصفرين.

حي التعلة.

حي المغيسلة.

حي المصانع.

حي وعيرة.

أهداف إزالة العشوائيات بالمملكة العربية السعودية

توجد العديد من الأهداف التي تتعلق بإزالة العشوائيات في السعودية والتي منها المذكور في النقاط التالية:

تعديل التغذية البصرية للمنطقة لجعلها اكثر حيوية وجمالاً من أجل تحسين البنية التحتية في المملكة العربية السعودية.

العمل على تقليل مخاطر الهدم التي تواجه الأحياء الشعبية والمباني وتحسين البنية التحتية في كافة المجالات.

العمل على تنظيم جميع الأحياء العشوائية بطريقة حضارية وتطورها بما يتناسب مع التطورات الجديدة.

تطوير الطرق وكافة المرافق العامة.

تحرص الحكومة في المملكة العربية السعودية على تنفيذ خطة التطوير والتنمية الموضوعة لعام 2030 وفق رؤية المملكة، حيث تعمل على تحسين وتطوير البنية التحتية في العديد من الاحياء.