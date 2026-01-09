شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يرتفع بفعل تصاعد التوترات بين روسيا وأوكرانيا ليحقق مكاسب أسبوعية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل الدولار الكندي مكاسبه بشكل تدريجي بعدما أظهرت البيانات أن الاقتصاد أضاف على غير المتوقع 8.2 آلاف وظيفة في ديسمبر، مخالفًا توقعات الإجماع التي كانت تشير إلى فقدان وظائف خلال الشهر.

ورغم أن هذا الرقم جاء أقل بكثير من إضافة 53.6 ألف وظيفة في نوفمبر، فإنه يُعد مفاجأة إيجابية جديدة، وهو عامل المفاجأة الذي يُعد الأكثر أهمية في تحركات العملات.

وقال كارل شاماتا، محلل العملات في شركة كورباي:«حقق الاقتصاد مرة أخرى رقمًا إيجابيًا في الوظائف الشهر الماضي، مواصلًا سلسلة مكاسب تمتد لأربعة أشهر في سوق العمل، وهو أداء كان كثيرون — وأنا منهم — قد استبعدوه خلال العام الماضي».

وتراجع الدولار الكندي قليلًا فور صدور البيانات، وربما جاء ذلك انعكاسًا لتحركات نظيره جنوب الحدود، حيث فقد الدولار الأمريكي بعض زخمه في البداية عقب صدور تقرير الوظائف الأمريكي.

لكن العملتين سرعان ما تعافتا معًا، مع تركيز المتعاملين على الجوانب الإيجابية في سوق العمل بأمريكا الشمالية.

وسجل سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الكندي (GBP/CAD) خسارة خلال اليوم ليصل إلى 1.8690، في حين تراجع اليورو مقابل الدولار الكندي (EUR/CAD) إلى 1.6156، وارتفع الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي (USD/CAD) إلى 1.3883.

وعلى الرغم من القوة غير المتوقعة في تقرير التوظيف، ارتفع معدل البطالة في كندا إلى 6.8%. إلا أن هذا التناقض الظاهري جاء نتيجة زيادة ملحوظة في معدل المشاركة في سوق العمل، الذي صعد إلى 65.4% مقارنة بـ 65.1% سابقًا.

وعادة ما يتعامل المتداولون بقدر أكبر من الهدوء مع ارتفاع البطالة عندما يكون ناتجًا عن دخول باحثين جدد عن عمل إلى السوق، وليس بسبب تسريح العاملين.

الدولار الأمريكي

ارتفع مؤشر الدولار في تمام الساعة 19:47 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 99.1 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 99.2 نقطة وأقل مستوى عند 98.9 نقطة.

وكشفت بيانات صادرة اليوم عن أن الاقتصاد الأمريكي أضاف 50 ألف وظيفة فقط خلال ديسمبر كانون الأول، وهو ما جاء دون التوقعات البالغة 73 ألفًا، لكن معدل البطالة انخفض إلى 4.4%.

من ناحية أخرى ، تعقد المحكمة العليا اليوم جلسة بشأن قانونية الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة "ترامب" في أبريل نيسان.

وفي ذات السياق، صرح وزير الخزانة الأمريكي "سكوت بيسنت" أن واشنطن قادرة على تعويض أي إيرادات جمركية مفقودة في حال قضت المحكمة ببطلان هذه الرسوم الجمركية.

من جانبه، دعا عضو الاحتياطي الفيدرالي "ستيفن ميران" إلى خفض أسعار الفائدة 150 نقطة أساس خلال العام الجاري، معتبرًا أن هذه الخطوة ضرورية لدعم سوق العمل.

وأظهر استطلاع شهري صادر عن جامعة "ميشيغان" ارتفاع مؤشر ثقة المستهلكين إلى 54 نقطة في يناير كانون الثاني من 52.9 نقطة في ديسمبر كانون الأول، ليسجل أعلى قراءة له منذ سبتمبر أيلول عام 2025.

الدولار الأسترالي

انخفض الدولار الأسترالي مقابل نظيره الأمريكي بحلول الساعة 19:58 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 0.6687.