الريبل ينخفض لكنه يحقق مكاسب هذا الأسبوع

ارتفعت عقود فول الصويا الآجلة في بورصة شيكاغو يوم الجمعة، وكانت في طريقها لتحقيق مكاسب أسبوعية، مدعومة بصعود أسعار النفط واستمرار الطلب الصيني على الإمدادات الأمريكية.

كما اتجه كل من القمح والذرة إلى تسجيل مكاسب أسبوعية، في وقت عدّل فيه المتعاملون مراكزهم قبل صدور تقرير وزارة الزراعة الأمريكية يوم الاثنين، إلى جانب متابعة أوضاع المحاصيل في مناطق السهول الأمريكية.

وارتفعت أسعار النفط لليوم الثاني على التوالي يوم الجمعة، مدعومة بمخاوف من تعطل الإمدادات في فنزويلا والاضطرابات في إيران، وهو ما ساهم أيضًا في دعم أسعار زيت فول الصويا. وغالبًا ما تتحرك أسعار زيت فول الصويا بالتوازي مع الخام، نظرًا لاستخدامه في إنتاج الوقود الحيوي كبديل للوقود الأحفوري.

وأكدت وزارة الزراعة الأمريكية يوم الخميس أن المصدّرين باعوا 132 ألف طن متري من فول الصويا الأمريكي إلى الصين. وقال متعاملون إن هناك حديثًا عن صفقات بيع أكبر.

وفي المقابل، حدّت المنافسة المتزايدة من البرازيل — التي يُتوقع أن تحصد محصولًا قياسيًا — من مكاسب أسعار فول الصويا.

ويترقب المتعاملون صدور تقارير وزارة الزراعة الأمريكية يوم الاثنين، بما في ذلك تقديرات مساحات زراعة القمح الشتوي، وحصاد الذرة وفول الصويا للعام الماضي.

ويتوقع محللون أن تُقدّر وزارة الزراعة الأمريكية أن المزارعين زرعوا 32.413 مليون فدان من القمح الشتوي المخصص لحصاد عام 2026، انخفاضًا من 33.153 مليون فدان زُرعت لحصاد عام 2025، وفقًا لاستطلاع آراء.

وفي الأرجنتين، إحدى الدول المصدّرة، ألحقت الأجواء الجافة منذ الشهر الماضي أضرارًا بمحاصيل الذرة لموسم 2025-2026 في غرب مقاطعة بوينس آيرس، رغم توقع هطول أمطار غزيرة خلال الأيام المقبلة، بحسب ما أفادت به بورصة الحبوب في بوينس آيرس.

الذرة

وعلى صعيد التداولات، انخفضت العقود الآجلة للذرة تسليم مارس آذار في نهاية الجلسة بنسبة 0.2% إلى 4.45 دولار للبوشل.

الصويا

وارتفعت العقود الآجلة للصويا تسليم مارس آذار بنسبة 0.1% إلى 10.62 دولار للبوشل.

القمح

وتراجعت العقود العقود الآجلة للقمح تسليم مارس آذار بنسبة بنسبة 0.1% إلى 5.17 دولار للبوشل.