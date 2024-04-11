شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ماسنجر يتيح الآن للمستخدمين إرسال صور بدقة "HD" وملفات بمساحة 100 ميجابايت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير حديث أن شركة ميتا أتاحت القدرة على مشاركة الصور عالية الجودة في Messenger، وهي ميزة طالما اشتاق إليها العديد من مستخدميها، وأعلنت الشركة أنه يمكن للمستخدمين تشغيل مفتاح التبديل عالي الدقة قبل الضغط على "إرسال" للاستفادة من ميزة مشاركة الملفات هذه، بالإضافة إلى ذلك، يتيح عملاق الوسائط الاجتماعية للمستخدمين إنشاء ألبومات مشتركة في المحادثات. كما يتم أيضًا طرح القدرة على إرسال ملفات أكبر.

وأعلنت الشركة التي يقودها مارك زوكربيرج عن طرح ميزات جديدة لمشاركة الملفات على Messenger عبر منشور بالمدونة، حيث تتضمن الترقيات القدرة على إرسال صور عالية الدقة وإنشاء ألبومات مشتركة في الدردشة ونقل ملفات أكبر يصل حجمها إلى 100 ميجابايت في الدردشات لتحسين محادثات واتصالات Messenger، بالإضافة إلى ذلك، أضافت Meta خيارًا للمستخدمين للتواصل مع الآخرين عن طريق مسح رمز الاستجابة السريعة على Messenger.

أما بالنسبة للقدرة الجديدة على مشاركة الصور عالية الدقة، فيمكن للمستخدمين تشغيل تبديل HD والنقر فوق إرسال بعد تحديد صورة من إنشاء الدردشة، ويمكن للمستخدمين الضغط على صور إضافية لإرسال عدة صور بدقة عالية، وبدأ WhatsApp في دعم الصور عالية الدقة في سبتمبر 2023.

وعلاوة على ذلك، يتيح Messenger الآن للمستخدمين إنشاء ألبومات مشتركة تحتوي على صور ومقاطع فيديو مع الأصدقاء والعائلة، ولإنشاء ألبوم في دردشة جماعية، يجب على المستخدمين تحديد صور متعددة من مؤلف الدردشة والنقر فوق إنشاء ألبوم، ويمكن القيام بذلك أيضًا عن طريق الضغط لفترة طويلة على الصورة في الدردشة والنقر فوق "إنشاء ألبوم"، ولإضافة صور إلى ألبوم موجود، سيحتاج المستخدمون إلى النقر فوق "إضافة إلى الألبوم"، يمكنهم أيضًا إعادة تسمية الألبومات.

ويمكن لكل شخص في الدردشة عرض الصور ومقاطع الفيديو وإضافتها وحذفها وتنزيلها من الألبوم المشترك، ويمكن تحديد موقع الألبوم من خلال النقر على زر الوسائط في الدردشة، وعلاوة على ذلك، يقدم Messenger بديلاً للبريد الإلكتروني لإرسال ملفات كبيرة بتنسيقات تشمل Word وPDF وExcel، ومع التحديث الأخير، يمكن للمستخدمين مشاركة ملفات يصل حجمها إلى 100 ميجابايت من خلال النقر على الزر + في القائمة.

وأخيرًا، يوفر Meta خيارًا جديدًا للمستخدمين للتواصل مع الأشخاص الآخرين بمجرد مسح رمز QR الخاص بـ Messenger الخاص بهم والموجود في الإعدادات، ويمكن للمرسل أيضًا مشاركة رمز الاستجابة السريعة الخاص به من خلال رابط، وسيؤدي هذا إلى إلغاء الممارسة القديمة المتمثلة في كتابة اسم شخص ما أو رقمه للدردشة معه على التطبيق.