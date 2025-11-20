الآن.. شروط ورسوم إقامة العمالة المنزلية تتغير بشكل غير متوقع في السعودية

الرياض - ياسر الجرجورة في الخميس 20 نوفمبر 2025 11:16 صباحاً - أصدرت المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية بيان مهم يوضح أن خدمة تجزئة رسوم الإقامة، التي يستفيد منها بعض المقيمين في قطاعات معينة، لا تشمل الإقامة المنزلية الخاصة بالعمالة مثل الخادمات والسائقين والمربيات.

وقد جاء هذا التوضيح استجابة للاستفسارات المتكررة من أرباب الأسر الذين يرغبون في معرفة إمكانية دفع الرسوم على أقساط.

وأكدت الجوازات أن رسوم الإقامة المنزلية يجب سدادها بالكامل دون أي تجزئة، التزام بالأنظمة المالية والإدارية المعمول بها.

لماذا لا تشمل التجزئة الإقامة المنزلية؟

تقوم المملكة العربية السعودية بتطبيق سياسة مالية واضحة فيما يخص رسوم الإقامة، حيث يتم التفريق بين العمالة المنزلية والعمالة في القطاعات الأخرى.

خصوصية العمالة المنزلية: طبيعة هذه الفئة تختلف عن باقي المقيمين، إذ إنها ترتبط مباشرة بالأسر وتخضع لضوابط تنظيمية محددة.

الالتزام الكامل بالسداد: فرض السداد الكامل للرسوم يضمن انضباط العلاقة التعاقدية بين صاحب العمل والعاملة المنزلية.

عدم وجود استثناءات: لا توجد أي فئة من العمالة المنزلية يمكنها الاستفادة من نظام تجزئة الرسوم، بما في ذلك النساء العاملات أو الفئات الأخرى.

تفاصيل رسوم الإقامة المنزلية

يجب على أرباب الأسر معرفة تفاصيل الرسوم المالية المرتبطة بالإقامة المنزلية، حتى يتمكنوا من التخطيط المالي بشكل مسبق وتجنب المخالفات.

القيمة السنوية: تبلغ رسوم الإقامة 600 ريال سعودي سنوي.

طريقة السداد: يتم دفع الرسوم كاملة من خلال المنصات الإلكترونية الرسمية مثل أبشر أو بوابة مقيم.

عدم قابلية التقسيم: لا يسمح بتجزئة المبلغ أو سداده على دفعات شهرية أو متقطعة.

خطوات إصدار أو تجديد الإقامة المنزلية

عملت الحكومة السعودية على تبسيط إجراءات تجديد أو إصدار الإقامة عبر المنصات الرقمية لتسهيل الأمر على أرباب الأسر، والخطوات الأساسية هي:

الدخول إلى منصة أبشر أفراد أو أبشر أعمال.

اختيار الخدمات الإلكترونية ثم الانتقال إلى خدمات المكفولين.

تحديد الخدمة المطلوبة سواء إصدار إقامة أو تجديد إقامة.

إتمام التعليمات المطلوبة عبر النظام.

سداد الرسوم كاملة (600 ريال سعودي) فورا عبر القنوات الإلكترونية المتاحة.

الغرامات المترتبة على التأخير

حرصا على التزام الجميع بالأنظمة، وضعت وزارة الداخلية نظام غرامات في حال تأخر صاحب العمل عن إصدار أو تجديد الإقامة المنزلية:

فترة السماح: يمنح القانون 90 يوم من دخول العاملة كفترة تجريبية لإصدار الإقامة.

قيمة الغرامة: في حال تجاوز المدة، يتم فرض غرامة مقدارها 500 ريال سعودي.

طريقة التجنب: ينصح بالالتزام بإصدار أو تجديد الإقامة خلال فترة السماح لتفادي أي رسوم إضافية.

تأشيرة الخروج النهائي للعمالة المنزلية

في حال رغب رب الأسرة بإنهاء عقد العاملة المنزلية، يمكنه إصدار تأشيرة خروج نهائي بطريقة سهلة عبر المنصات الإلكترونية:

المنصات المعتمدة: متاحة عبر أبشر أفراد، أبشر أعمال، وبوابة مقيم.

الرسوم: مجانية بالكامل دون أي مقابل مالي.

المدة الزمنية: يتم تنفيذ الطلب إلكترونيا وفوريا دون الحاجة لزيارة مكاتب الجوازات.

الأسئلة الشائعة

ما مدة صلاحية الإقامة المنزلية؟ الإقامة المنزلية صالحة لمدة عام كامل، وقابلة للتجديد بشرط سداد الرسوم كاملة دون تأخير.

هل يمكن الاستفادة من خدمة تجزئة الرسوم مستقبلا؟ لا، لأن نظام التجزئة لا يشمل الإقامة المنزلية إطلاق، سواء الآن أو لاحقا.

إن الالتزام بدفع رسوم الإقامة المنزلية في المملكة العربية السعودية بشكل كامل يعد شرط أساسي للحفاظ على الوضع القانوني للعاملات المنزليات، وتفادي الغرامات أو المشكلات النظامية.

ومن المهم متابعة التحديثات الدورية عبر منصات أبشر ومقيم لمعرفة كل جديد يخص رسوم الإقامة والخدمات المرتبطة بها.