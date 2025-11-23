قرار يهزّ الكويت.. إيقاف الإقامة للوافدين فوق هذا السن نهائيًا!

الرياض - ياسر الجرجورة في الأحد 23 نوفمبر 2025 07:09 صباحاً - بدأت وزارة الداخلية الكويتية خطة استراتيجية جديدة تهدف إلى إنهاء خدمات الوافدين الذين تجاوزوا سن الستين، بالإضافة إلى أولئك الذين قضوا 20 عامًا في الخدمة وتأتي هذه الخطوة كجزء من مساعي الحكومة لتوفير المزيد من الفرص الوظيفية للمواطنين الكويتيين وتعزيز وجودهم في القطاعات المختلفة نشنطي بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

لا مكان للوافدين فوق هذا السن في الكويت

بحسب معلومات موثوقة من مصادر أمنية محلية تعتزم الوزارة استبدال الوافدين بمواطنين في مختلف إداراتها وقطاعاتها وقد تم بالفعل إخطار عدد من الوافدين العاملين في تلك القطاعات بقرار إنهاء خدماتهم، الذي من المتوقع أن يتم تنفيذه على مراحل كما سيعطى الكويتيون أولوية في شغل هذه الوظائف، تليهم أبناء الكويتيات، ثم العاملون الخليجيون.

التحرك لا يقتصر فقط على إنهاء خدمات الوافدين، بل يتضمن أيضًا اعتماد مشروع لائحة تكويت العقود الحكومية ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز فرص العمل للشباب الكويتي في القطاع الخاص وزيادة نسبة العمالة الوطنية وبالإضافة إلى ذلك، سيتم تحفيز المقاولين على تقديم مزايا وظيفية للعمالة الوطنية، مثل التأمين الصحي والتذاكر السنوية وأجور تنافسية.

تعتزم الهيئة العامة للقوى العاملة إتمام الإجراءات اللازمة لرفع هذا المشروع إلى مجلس الوزراء الكويتي للنظر في تنفيذه وهذه التحركات تعكس التزام الكويت بتحقيق رؤية شاملة لدعم العمالة الوطنية وتقليل الاعتماد على الوافدين في سوق العمل.