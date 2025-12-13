عاجل.. بيان من نتانياهو بعد مقتل قيادي حماس رائد سعد

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من القدس: أصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير دفاعه يسرائيل كاتس، السبت، بيانا بعد مقتل القيادي بحماس رائد سعد في ضربة إسرائيلية على غزة.

وجاء في البيان: "ردا على عبوة ناسفة زرعتها حماس وأصابت قواتنا اليوم عند الخط الأصفر بقطاع غزة، أصدر رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس تعليماتهما باستهداف رائد سعد".

وأضاف: "كان سعد أحد مهندسي 7 أكتوبر (تشرين الأول)، وهو منخرط في إعادة بناء تنظيم حماس، والتخطيط لشن هجمات ضد إسرائيل وتنفيذها، وإعادة بناء قوة هجومية، في انتهاك صارخ لاتفاق وقف إطلاق النار والتزامات حماس بتنفيذ خطة الرئيس ترامب".

وتابع: "بدلا من الترويج لنزع السلاح، انخرط (سعد) في إعادة التسليح لتنفيذ أعمال إرهابية".

وأكد بيان نتانياهو وكاتس: "كل من يرفع يده على إسرائيل ويؤذي جنود الجيش الإسرائيلي، ستُقطع يده في غزة وفي كل مكان".

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن في بيان في وقت سابق السبت: "هاجم الجيش الإسرائيلي والشاباك في مدينة غرة قبل قليل وقضيا على المدعو رائد سعد قائد ركن التصنيع في الجناح العسكري لحماس وأحد مهندسي السابع من أكتوبر".

كان رائد سعد وفقًا لتقديرات إسرائيلية يدير عملياته لعدة أشهر داخل شبكة الأنفاق الواسعة المحيطة بمدينة غزة، شمال القطاع. وقالت مصادر إنه غادر الأنفاق خلال الساعة الماضية في مركبة متجهة إلى الجزء الشرقي من المدينة، حيث استُهدف في عدة غارات.

ونددت حركة حماس في بيان بما وصفته "إمعانا في الخرق الإجرامي لاتفاق وقف إطلاق النار"، من دون الإشارة إلى الإعلان الإسرائيلي بشأن استهداف أحد قيادييها.