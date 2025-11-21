ابتداءً من اليوم.. إلغاء أهم شرط معقد للإقامة المميزة في السعودية وتسهيلات شاملة للتقديم!

الرياض - ياسر الجرجورة في الجمعة 21 نوفمبر 2025 08:28 مساءً - تشهد المملكة العربية السعودية مرحلة غير مسبوقة من التحول الشامل، مدفوعة برؤية طموحة تهدف إلى جعلها مركز عالمي للاستثمار والابتكار.

السعودية تلغي أصعب شرط من شروط الاقامة المميزة

وفي قلب هذا التحول تأتي الإقامة الدائمة كأحد أهم المبادرات الاستراتيجية، ليست مجرد تصريح إقامة، بل فرصة للمشاركة الفاعلة في صياغة مستقبل المملكة الاقتصادي والاجتماعي، بما يتماشى مع أهداف رؤية 2030.

الفئات المؤهلة للإقامة الدائمة

صممت هذه المبادرة لاستقطاب نخبة العقول والاستثمارات التي يمكنها الإسهام المباشر في تحقيق الطموحات الوطنية، وتشمل الفئات المستهدفة ما يلي:

أصحاب الخبرات العلمية والمهنية المتميزة الرواد المخضرمون: المقيمون ممن تجاوزوا سن الستين وأمضوا أكثر من عشر سنوات في المملكة، تقدير لعطائهم وخبراتهم. المتخصصون في القطاعات الحيوية: الطب المتقدم: جراحة الأورام، أمراض القلب، وزراعة الأعضاء. التقنيات الحديثة: الذكاء الاصطناعي، تحليل البيانات الضخمة، الأمن السيبراني، الطاقة النظيفة، علوم الفضاء. البنية التحتية الذكية: خبراء النفط والغاز، وتصميم المدن الذكية.

المستثمرون ورواد الأعمال أصحاب المشاريع الكبرى: المستثمرون الذين يطلقون مبادرات اقتصادية أو صناعية ذات أثر ملموس في الاقتصاد الوطني. المبتكرون في قطاعات رؤية 2030: مثل السياحة، الترفيه، التقنية، التصنيع المتقدم، والاقتصاد الأخضر.



المزايا الحصرية للإقامة الدائمة

الحصول على الإقامة الدائمة في السعودية يمنحك مزايا تضاهي الامتيازات التي يتمتع بها المواطن السعودي في كثير من الجوانب:

حرية التنقل: دخول وخروج المملكة دون الحاجة لتأشيرة مسبقة.

الاستقلالية المهنية: العمل أو تأسيس المشاريع دون اشتراط وجود كفيل.

حرية التملك العقاري: امتلاك العقارات السكنية أو التجارية في مناطق مختارة وفق الأنظمة المعمول بها.

الرعاية الاجتماعية: التعليم المجاني لأفراد الأسرة في المدارس والجامعات الحكومية. الحصول على الرعاية الصحية المجانية في المستشفيات الحكومية.

استقرار الأسرة: ضمان بيئة معيشية آمنة ومتقدمة، مع فرص مستقبلية واسعة للأبناء.

الشروط والمتطلبات

لضمان استقطاب أفضل الكفاءات والمستثمرين، وضعت المملكة معايير دقيقة للحصول على الإقامة الدائمة، تشمل:

جواز سفر ساري المفعول.

سجل جنائي نظيف في السعودية والبلد الأم.

إثبات القدرة المالية الكافية لتغطية النفقات المعيشية.

مستندات تثبت المؤهلات والخبرة أو الاستثمارات، حسب الفئة المتقدم لها.

دور الإقامة الدائمة في تحقيق رؤية 2030

هذه المبادرة ليست معزولة، بل تشكل أداة فاعلة لتحقيق أهداف التحول الوطني:

جذب العقول العالمية: لتقود مسارات الابتكار في القطاعات الاستراتيجية.

تعزيز الاستثمارات الأجنبية: عبر تسهيل دخول رؤوس الأموال الضخمة إلى السوق السعودي.

رفع التنافسية الدولية: بوضع المملكة على خريطة الدول الجاذبة للمواهب ورؤوس الأموال.

تطوير البنية الاجتماعية والاقتصادية: ببناء مجتمع متنوع قادر على التكيف مع متغيرات المستقبل.

فرصة ذهبية للمستقبل

الإقامة الدائمة في السعودية هي أكثر من مجرد حق للإقامة، إنها شراكة في بناء وطن طموح، وتمنحك هذه المبادرة فرصة فريدة لتكون جزء من واحدة من أسرع الاقتصادات نمو في العالم، وتتيح لك المساهمة في مشاريع عملاقة تمتد آثارها لأجيال قادمة.

الخطوة التالية

إذا كنت ترى نفسك ضمن الفئات المؤهلة، فإن التقديم على الإقامة الدائمة هو استثمار في مستقبلك المهني والعائلي.

ابدأ رحلتك نحو الاندماج في بيئة اقتصادية حيوية، واستعد لتكون شريك في التحول التاريخي الذي تشهده المملكة ضمن إطار رؤية 2030.