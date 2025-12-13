عدم استقرار الطقس من 13 إلى 19 ديسمبر

ابوظبي - سيف اليزيد - إبراهيم سليم (أبوظبي)

تتأثر الدولة بدءاً من اليوم السبت بحالة من عدم الاستقرار الجوي على شكل موجات، نتيجة امتداد منخفض جوي سطحي من البحر الأحمر مصحوب برياح جنوبية شرقية رطبة، مع امتداد منخفض جوي علوي يتعمق ويضعف أحياناً، ويصاحبه تيار هوائي من الشمال الغربي.

وأشار تقرير المتابعة الصادر عن المركز الوطني للأرصاد، ووفقاً لآخر تطورات الحالة الجوية خلال الفترة من السبت 13 إلى الجمعة 19 ديسمبر 2025، إلى أنه من السبت إلى الاثنين يكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً، مع فرصة لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، وتكون غزيرة أحياناً على بعض المناطق، خاصة على الجزر وبعض المناطق الساحلية والشمالية.

وأوضح أنه خلال الفترة من الثلاثاء إلى الجمعة يتعمق المنخفض الجوي العلوي مصحوباً بكتلة هوائية باردة، وتزداد كميات السحب على مناطق متفرقة يتخللها سحب ركامية، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الغزارة على فترات وعلى شكل موجات مع البرق والرعد أحياناً، واحتمال تساقط البرد على بعض المناطق.

وتكون حركة الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية تتحول إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً خاصة مع السحب الركامية وتكون مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.

وعن حالة البحر أشار إلى أن البحر يكون خفيفاً إلى متوسط الموج ومضطرباً أحياناً خاصة مع السحب في الخليج العربي وفي بحر عمان.