الأرز يتصدر الأغذية الأكثر هدرا في رمضان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما تصدر الأرز الأغذية الأكثر هدرا في رمضان، دعت وزارة البيئة والمياه والزراعة إلى تحسين نظم الاستهلاك الغذائي، وتقليل نسب الهدر في الغذاء؛ للإسهام في تعزيز استدامة الموارد الطبيعية والمحافظة عليها، مشددة على أهمية تغيير نمط السلوك المجتمعي خلال شهر رمضان، والذي تغلب عليه مظاهر البذخ والإسراف في تقديم الطعام.

ودعت للحد من كميات الهدر في الأصناف المتنوعة من الطعام، والتقيد بالسلوك السليم المتمثل في المحافظة على نعمة الطعام وعدم الإسراف في تقديم ما يزيد عن الحاجة، خاصة خلال شهر رمضان، مشيرة إلى أن الأرز، والدقيق والخبز، بالإضافة إلى التمور تعد من أكثر الأصناف استهلاكا في هذا الشهر الفضيل، وهي الأكثر هدرا.

وأوضحت أن الأرز يتصدر الأغذية الأكثر هدرا بنسبة تبلغ 34%، حيث يعد من الأصناف اليومية في المائدة الرمضانية السعودية، ثم يأتي الدقيق والخبز بنسبة 30%، ويصل حجم مساهمة الفرد في هدر الخبز سنويًا إلى 15 كجم، مشيرة إلى زيادة استهلاك التمور خلال شهر رمضان، حيث تعد الفاكهة المفضلة والرئيسة، وتبلغ نسبة هدر التمور في المملكة 21.5%.

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