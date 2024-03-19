شكرا لقرائتكم خبر الأرز يتصدر الأغذية الأكثر هدرا في رمضان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ودعت للحد من كميات الهدر في الأصناف المتنوعة من الطعام، والتقيد بالسلوك السليم المتمثل في المحافظة على نعمة الطعام وعدم الإسراف في تقديم ما يزيد عن الحاجة، خاصة خلال شهر رمضان، مشيرة إلى أن الأرز، والدقيق والخبز، بالإضافة إلى التمور تعد من أكثر الأصناف استهلاكا في هذا الشهر الفضيل، وهي الأكثر هدرا.
وأوضحت أن الأرز يتصدر الأغذية الأكثر هدرا بنسبة تبلغ 34%، حيث يعد من الأصناف اليومية في المائدة الرمضانية السعودية، ثم يأتي الدقيق والخبز بنسبة 30%، ويصل حجم مساهمة الفرد في هدر الخبز سنويًا إلى 15 كجم، مشيرة إلى زيادة استهلاك التمور خلال شهر رمضان، حيث تعد الفاكهة المفضلة والرئيسة، وتبلغ نسبة هدر التمور في المملكة 21.5%.
نصائح أساسية:
- شراء المنتجات الغذائية بقدر الحاجة.
- عدم الإفراط في طبخ كميات كبيرة.
- تخزين فائض الطعام بصورة سليمة.
- عدم الانسياق وراء الإعلانات والعروض.
- عدم شراء سلع ومنتجات لا حاجة لها.
كانت هذه تفاصيل خبر الأرز يتصدر الأغذية الأكثر هدرا في رمضان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.