رسميًا.. السعودية تعتمد تحويل الزيارة إلى إقامة برسوم رمزية لهذه الفئات فقط

الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 18 نوفمبر 2025 08:21 صباحاً - أعلنت المملكة العربية السعودية عن بدء تطبيق آلية جديدة لتحويل تأشيرة الزيارة إلى إقامة نظامية داخل البلاد، لفئات محددة من حاملي تأشيرات الزيارة العائلية والشخصية، وذلك مقابل رسوم رمزية وتحت شروط تنظيمية حددتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع المديرية العامة للجوازات.

تحويل الزيارة الى إقامة برسوم رمزية لهذه الفئات من حاملي تأشيرة الزيارة

ويأتي هذا القرار ضمن خطوات المملكة لتحديث سياسات الإقامة والعمل، وتحقيق مرونة أكبر في التعامل مع أوضاع الزائرين، خاصة في ظل وجود حالات إنسانية واجتماعية تستدعي بقاء الزائر لفترات أطول من المسموح بها في نظام التأشيرات المؤقتة.

الفئات المشمولة بالقرار الجديد

بحسب التوضيحات الرسمية، يشمل القرار الجديد فئتين رئيسيتين من حاملي تأشيرات الزيارة:

الزائرون من الأقارب من الدرجة الأولى، مثل الآباء والأمهات، في حال وجود إثبات حاجة إنسانية أو مرضية تستدعي بقاءهم إلى جانب أبنائهم أو ذويهم المقيمين في المملكة.

الزائرون الحاصلون على تأشيرة زيارة شخصية من قبل مواطن سعودي، شريطة وجود كفالة رسمية وتقديم إثبات دخل مناسب من الكفيل، إضافة إلى سجل أمني خالٍ من السوابق.

ويشترط لتحويل الزيارة إلى إقامة أن تكون الإقامة الأساسية للكفيل سارية، وأن يتم التقديم خلال فترة صلاحية تأشيرة الزيارة، مع سداد الرسوم المقررة والتي وصفت بأنها "رمزية"، وتشمل رسوم الإقامة وإجراءات نقل الكفالة والضمانات المطلوبة.

متطلبات التحويل والإجراءات التنظيمية

أوضحت المديرية العامة للجوازات أن عملية التحويل تمر بعدة خطوات تشمل:

تقديم طلب رسمي عبر منصة "أبشر أفراد" أو "مقيم".

إرفاق صورة من الجواز وتأشيرة الزيارة والإقامة الحالية للكفيل.

تسديد رسوم التحويل إلكتروني.

الحصول على موافقة وزارة الموارد البشرية في حال كان الزائر سيلتحق بسوق العمل لاحقا.

فحص طبي للزائر في أحد المراكز المعتمدة.

وأكدت الجهات الرسمية أن الطلبات ستخضع للمراجعة الأمنية والإدارية، وأن الموافقة النهائية تعتمد على استيفاء جميع الشروط والمستندات المطلوبة، مع إعطاء الأولوية للحالات الإنسانية والمرضية والمقيمين من أصحاب المهن العليا.

أهداف القرار: مرونة إنسانية وتنظيم إداري

يأتي القرار في إطار رؤية المملكة 2030، التي تسعى إلى تحسين جودة الحياة وتوفير بيئة معيشية مرنة لكل من يقيم على أراضيها، إضافة إلى تقليل المخالفات الناتجة عن تجاوز فترات الإقامة المسموح بها.

كما يهدف إلى تعزيز الترابط الأسري وتسهيل لمّ الشمل بين الأسر المقيمة، خاصة في الحالات التي يصعب فيها مغادرة الزائر بسبب ظروف إنسانية أو طبية.

وتسعى الحكومة من خلال هذا القرار إلى تحقيق توازن بين الجوانب التنظيمية والبعد الإنساني، بما يحفظ كرامة الزائرين ويقلل من الأعباء على الجهات الرقابية والإدارية.

دعوات للتسجيل الإلكتروني والابتعاد عن الوسطاء

دعت وزارة الموارد البشرية والجوازات جميع الراغبين في الاستفادة من هذه الخدمة إلى تقديم الطلبات عبر المنصات الرسمية فقط، محذرة من التعامل مع وسطاء غير معتمدين أو دفع رسوم غير منصوص عليها.

وأكدت أن أي عملية تحويل يجب أن تتم بشفافية كاملة عبر المنصات الحكومية، مع الاحتفاظ بجميع الإيصالات والمستندات كمرجعية قانونية في حال حدوث أي طارئ.

كما نصحت الأسر المقيمة بمراجعة التفاصيل الكاملة للقرار من خلال بوابة "الجوازات" و"أبشر"، والتأكد من تطابق بيانات الزائر مع بيانات مقدم الطلب، لتجنب رفض الطلب أو تأخير معالجته.

المصادر