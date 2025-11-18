تلقى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، رسالة خطية، من الرئيس الإيراني الدكتور مسعود بزشكيان.
وتسلم الرسالة وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، خلال استقباله في مكتبه بالوزارة اليوم، رئيس منظمة الحج والزيارة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية الدكتور علي رضا رشيديان.
وجرى خلال الاستقبال بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
كانت هذه تفاصيل خبر ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيس إيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.