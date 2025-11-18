ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيس إيران

تلقى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، رسالة خطية، من الرئيس الإيراني الدكتور مسعود بزشكيان.

وتسلم الرسالة وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، خلال استقباله في مكتبه بالوزارة اليوم، رئيس منظمة الحج والزيارة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية الدكتور علي رضا رشيديان.

وجرى خلال الاستقبال بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.