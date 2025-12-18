شكرا لقرائتكم خبر كلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال تستعرض دور تطوير القيادات في دعم النمو الصناعي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختتمت كلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال (MBSC) مشاركتها اليوم في معرض صنع في السعودية 2025، حيث ناقشت المواضيع المتعلقة بتطوير القيادات الصناعية ومواءمة برامج التعليم التنفيذي مع أولويات القطاعات الوطنية.

وخلال المعرض، استعرضت الكلية دور تطوير القيادات في تعزيز القدرات الوطنية عبر قطاعات التصنيع والخدمات اللوجستية وغيرها من القطاعات الصناعية، كما شاركت رؤى ناتجة عن مبادرات وطنية حديثة في مجال تطوير القيادات، مؤكدة أهمية برامج التعليم التنفيذي المنهجية في الاستجابة للتحديات المتغيرة في القطاع الصناعي.

وقال الدكتور زيغر ديغريف، عميد كلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال:

"أتاحت مشاركتنا فرصة للتفاعل مع الجهات المعنية حول موضوعات تتعلق بإعداد القيادات في القطاعات الصناعية، ودور البرامج التنفيذية في الاستجابة للاحتياجات التشغيلية الواقعية. وقد أكدت هذه النقاشات أهمية تمكين القيادات الحالية والناشئة بالأدوات اللازمة لمواكبة التحولات المستمرة للقطاع الصناعي".

وأظهرت النقاشات التي شهدها المعرض اهتمامًا مشتركًا بتطوير مسارات مستدامة للمواهب تدعم نمو القطاعات المختلفة والأهداف الوطنية، حيث ركزت الحوارات على المهارات العملية المطلوبة في البيئات الصناعية، وأهمية مسارات التعلم المنظمة التي تتوافق مع المتطلبات التشغيلية الفعلية. كما شدد المشاركون على دور التعاون بين القطاعات في إعداد قيادات مستقبلية قادرة على التعامل مع المتغيرات الصناعية المتسارعة.

وتقع الكلية في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، وهي مدينة تم تشييدها وفق نمط حياة عصري، وتوفّر لطلاب الكلية وأعضاء هيئتها التدريسية بيئة حديثة بمواصفات استثنائية. وتقدم الكلية خدمات تعليمية ذو مستوى عالمي هنا في المملكة، حيث توفّر التعليم العملي والتجريبي لتطوير جيل جديد من القادة القادرين على التفكير الإبداعي واتخاذ القرارات لدعم التغيير المنشود.