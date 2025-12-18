شكرا لقرائتكم خبر صندوق التنمية السياحي يحتفي بفوز المشاريع المشاركة في "هاكاثونات ومعسكرات نمو السياحة" ويعزّز دور الابتكار في قطاع السياحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختتم صندوق التنمية السياحي، المُمكّن الوطني للقطاع السياحي، الحفل الختامي لبرنامج "هاكاثونات ومعسكرات نمو السياحة" الذي نظّمه مركز نمو السياحة -الذراع المُمكّن غير التمويلي في الصندوق- بحضور الراعي الإستراتيجي للبرنامج "هيئة تطوير الأحساء"، إضافةً إلى نخبة من روّاد الأعمال والمستثمرين وممثّلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص.

وشهد البرنامج مشاركة ما يقارب 300 مشارك من عسير والأحساء والمدينة المنورة، قدّموا 64 مشروعاً سياحياً تغطي مجالات الإقامة، والأنشطة السياحية، والخدمات المساندة. وبعد سلسلة من مراحل التمكين والتطوير، تأهل 38 مشروعاً للمعسكر التدريبي، نتج عنها تصفيات بـ10 مشاريع للعرض أمام لجنة التحكيم في الحفل الختامي، و5 مشاريع مميزة فائزة بجوائز مالية، مع فرصة ربطهم بشركاء "برامج تمكين السياحة" بهدف الاستفادة من فرص التمويل.

وجاءت هذه النسخة لتجسّد دور الصندوق في تعزيز السياحة المستدامة عبر تمكين الشركات الناشئة وروّاد الأعمال من خلال حلول مبتكرة تُعالج تحديات واقعية، وتحول الأفكار إلى مشاريع قابلة للتنفيذ والتوسع، بما يتيح للوجهات السياحية تطوير خدماتها ورفع جاهزيتها في مختلف مناطق المملكة.

وأكد الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية السياحي، قصي بن عبدالله الفاخري، أن البرنامج يجسّد دور الصندوق كمحرك وطني للابتكار في القطاع السياحي، مشيراً إلى أن الاستثمار في قدرات الشباب والشابات يمكّن من تحويل التحديات المحلية إلى مشاريع وشركات سياحية مبتكرة ذات أثر اقتصادي وتنموي مستدام. وأضاف أن الصندوق يواصل بناء منظومة متكاملة تدعم نمو المشاريع السياحية الواعدة، بما يسهم في تعزيز جودة التجارب السياحية، وتنمية المجتمعات المحلية، وترسيخ تنافسية القطاع السياحي، بما يتماشى مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للسياحة ورؤية السعودية 2030.

ويعمل مركز نمو السياحة على تمكين روّاد الأعمال والشركات الناشئة عبر برامج متخصصة تشمل الهاكاثونات والمعسكرات والمسرعات والحاضنات، إضافة إلى الإرشاد والاستشارات وبناء الشراكات مع القطاعين العام والخاص، بما يضمن تطوير مشاريع ناشئة تُعزّز التجارب السياحية في الوجهات المختلفة.

وقد استفاد من برامج المركز حتى الآن أكثر من 10.000 رائد ورائدة أعمال، وأسهم في تخريج أكثر من 240 شركة ناشئة تعمل حالياً في السوق، وتقدّم تجارب مبتكرة لزوّار السعودية محلياً ودولياً، إلى جانب جذب استثمارات تقارب الـ 70 مليون ريال سعودي، ما يعكس دور المركز المتنامي في تعزيز منظومة الابتكار وتنمية المشاريع السياحية الواعدة في المملكة.