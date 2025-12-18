انت الان تتابع خبر نصيف: الرجل الثاني بالبنك المركزي متورط بتسريب معلومات عن المصارف العراقية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت نصيف في تدوينة على (اكس)، ، تابعتها الخليج 365، أنه "سبق وأن تحدثتُ عن المخالفات التي ارتكبها الرجل الثاني في البنك المركزي، وهو شريك في شركة عقدت صفقات مشبوهة تم الاتفاق عليها خلال جلساته مع شركائه في البوعيثة، كما أنه شريك في شركة اخرى، وهو متورط في تسريب معلومات عن المصارف العراقية".



وتابعت: "هذا الشخص كان قد تم تشكيل لجنة تحقيقية بأمر من رئاسة الوزراء للنظر في مخالفاته وخروقاته، وعلى ضوء نتائج التحقيق تم إعفاؤه وتوبيخه، ومن جهتنا نطالب بتقديمه للقضاء ومحاكمته على كل ما اقترفه خلال وجوده في منصبه لينال جزاءه العادل".