أستاذ علوم نووية بجامعة MIT يُقتل في منزله بمقاطعة ماساتشوستس

القاهرة - كتب محمد نسيم - قُتل أستاذ جامعي متخصص في العلوم النووية، ليل الإثنين الثلاثاء، إثر إطلاق نار داخل منزله في بلدة بروكلاين بولاية ماساتشوستس الأميركية، في حادثة تُحقق الشرطة فيها جنائيًا دون توقيف أي مشتبه حتى الآن.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن القتيل هو البروفيسور نونو ف. غوميش لوريرو (47 عامًا)، أستاذ العلوم النووية والهندسة في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT)، وهو يهودي ومعروف بمواقفه المؤيدة لإسرائيل. ولم تربط السلطات الأميركية الحادث بأي خلفية سياسية أو أيديولوجية حتى هذه اللحظة.

وقالت شرطة بروكلاين إنها تلقت بلاغًا حوالي الساعة الثامنة والنصف مساءً عن سماع إطلاق نار داخل شقة، وعند وصولها عثرت على لوريرو مصابًا بعدة طلقات نارية. وتم نقله إلى أحد مستشفيات بوسطن، حيث فارق الحياة صباح الثلاثاء متأثرًا بجراحه.

وأكد مكتب الادعاء العام في مقاطعة نورفولك أن التحقيق في الحادث يُصنَّف كـ"جريمة قتل نشطة"، مضيفًا أنه لم يتم توقيف أي شخص على ذمة القضية حتى الآن.





ونقل الإعلام الأميركي عن أحد الجيران قوله إنه سمع "ثلاثة أصوات قوية" مساء الإثنين، ظن في البداية أنها محاولة لاقتحام إحدى الشقق. وأشارت تقارير محلية إلى أن لوريرو كان يقيم في المنطقة منذ فترة طويلة وله عائلة شابة، فيما يرتاد أطفاله مدارس قريبة من مكان سكنه.

وحسب الموقع الرسمي لمعهد MIT، حصل لوريرو على شهادة في الفيزياء من المعهد التقني العالي في لشبونة، ودرجة الدكتوراه من كلية إمبريال في لندن عام 2005، وتخصص في أبحاث ديناميات البلازما والطاقة الاندماجية.

وفي مايو الماضي، عُيّن مديرًا لمركز علوم البلازما والاندماج في MIT، حيث ركّزت أبحاثه على تطوير الطاقة الاندماجية النظيفة ومواجهة التغير المناخي.

وقال متحدث باسم MIT: "نتقدم بأحرّ التعازي لعائلة البروفيسور لوريرو وطلابه وزملائه وكل من تأثر بهذه الخسارة"، مؤكدًا أن المعهد يوفّر دعمًا نفسيًا ومجتمعيًا للطلاب والعاملين الذين عرفوه.

المصدر : وكالات