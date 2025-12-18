زيلينسكي يريد تفاصيل بشأن ضمانات أمنية لأوكرانيا

ابوظبي - سيف اليزيد - دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الخميس، الولايات المتحدة إلى تقديم مزيد من التفاصيل بشأن الضمانات الأمنية لأوكرانيا في إطار المحادثات الرامية إلى إنهاء الأزمة الحالية.

وقال زيلينسكي، خلال مؤتمر صحافي في بروكسل "هناك سؤال لم أحصل بعد على جواب عليه... وهو سؤال حول مجمل الضمانات الأمنية".

وأشار إلى أنه يرغب في معرفة "ما ستقوم به الولايات المتحدة" إذا تعرضت أوكرانيا لأزمة جديدة.

وأوضح الرئيس الأوكراني أن بلاده بحاجة إلى قرار أوروبي بشأن استخدام الأصول الروسية المجمّدة قبل نهاية هذا العام.

وصرّح زيلينسكي على هامش قمّة لقادة الاتحاد الأوروبي في هذا الخصوص "أُبلغ شركاؤنا بضرورة اتخاذ القرار بحلول نهاية العام".

وقال رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك إن زعماء دول الاتحاد الأوروبي اتفقوا، اليوم الخميس، على العمل على خيار تمويل أوكرانيا في عامي 2026 و2027 من خلال استخدام الأصول روسيا المجمدة بدلا من اللجوء إلى الاقتراض المشترك من دول التكتل.

وأضاف توسك للصحفيين، خلال قمة لقادة التكتل في بروكسل "نسعى بالتأكيد لتحقيق انفراجة، وهذا يعني موافقة الجميع على أن الأمر يستحق المحاولة وأن استخدام الأصول الروسية لصالح أوكرانيا سيكون مبررا وجيدا لأوروبا".