الاقتصاد

تحديث مسائي لسعر البتكوين اليوم 30-01-2026

0 نشر
0 تبليغ

  • تحديث مسائي لسعر البتكوين اليوم 30-01-2026 1/2
  • تحديث مسائي لسعر البتكوين اليوم 30-01-2026 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث مسائي لسعر البتكوين اليوم 30-01-2026 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-01-30 16:15PM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

واصل سعر الذهب (GOLD) الهبوط خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، وسط محاولاته البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة قد تساعده على اكتساب الزخم الإيجابي اللازم لاستعادة تعافيه، ليرتكز بانخفاضه الأخير إلى مستوى الدعم الرئيسي 5,000$، ولكنه خلال ذلك تخطي دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما قد يعرضه للضغط السلبي على تحركاته المقبلة.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

Advertisements

قد تقرأ أيضا